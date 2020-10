Un ginecólogo se pronuncia en Twitter sobre las duchas vaginales con Listerine y el hilo se hace viral

2-La vagina no debe lavarse en su interior, tiene su propio mecanismo depurador: cada día se libera una cantidad determinada de flujo vaginal. El flujo normal es blanquecino, con tendencia a amarillear cuando se seca: es algo viscoso, dulce y su olor no es desagradable.

Por otro lado, explica la función del vello en el monte de Venus y por qué depilarse completamente hace que se pierda protección.

Además, advierte: “Usar sustancias irritantes como el Listerine, productos mentolados, caramelos tipo Halls, serían gasolina para un incendio lleno de ardor y dolor”.

“Excusas para no practicar sexo oral a las mujeres hay muchas. Pero no pongan en peligro a su vulva y vagina por complacer demandas sin sentido. Si el hombre desea que disfruten plenamente el sexo con él, no presentará excusas para el oral. No se dejen manipular”, aconseja.