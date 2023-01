Un niño maravilla a miles de personas en Twitter con sus peticiones a los Reyes Magos

“Lo que mi niño le pide a los Reyes Magos no son cosas”, pone @Margencia en un tuit que supera en muy pocas horas los 6.500 ‘me gusta’ y llega a casi 1.000 compartidos entre retuits y citados.

Después del aluvión de mensajes, su madre ha querido dar las gracias por la gran acogida que ha tenido la carta de Tristán: “Gracias a todos los que habéis apreciado la carta de mi hijo y os habéis sentido emocionados con sus deseos, he tratado de responder y agradecer a cada uno de vosotros pero no me es posible”.