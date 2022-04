Un prestigioso politólogo no se lo piensa dos veces y retrata así a Vox

“No, cómo lo vamos a llamar si no es así. Un partido que pide la prohibición de los partidos nacionalistas, que pide recortar derechos a los inmigrantes y no respeta a las minorías, eso es un partido de extrema derecha, creo yo”, afirmó el experto.

Sánchez-Cuenca describió que Vox muestra con dos indicadores el componente antisistema que tiene: “Uno es cuando hablan de la derechita cobarde, es decir, que la derecha del establishment no ha estado a la altura de las circunstancias. El otro es la idea que repite que el PP y el PSOE forman parte de lo que llaman el consenso socialdemócrata”.

El politólogo, que mencionó a Angela Merkel como la mejor representante de gestión contra la ultraderecha, señaló que su método de no incluirlos en pactos políticos ha funcionado. “El partido ultra alemán no está extinguido, pero no tiene la capacidad de Vox de que sus mensajes se naturalicen gracias al PP y a los medios”, explicó Sánchez-Cuenca, que afirmó que el mayor éxito de estos partidos es que sus tesis acaben calando lentamente en el debate público.