Un satélite muestra 7 aviones rusos destruidos en Crimea, su mayor golpe en un día desde 1945

“Confusión” en el Kremlin

Un funcionario ucraniano anónimo le dijo a The New York Times que el ataque se llevó a cabo con la ayuda de partisanos. Otro funcionario ucraniano anónimo le dijo a The Washington Post que las fuerzas especiales ucranianas fueron las autoras de la explosión, mientras que otros funcionarios ucranianos hicieron referencia implícita al ataque pero no se atribuyeron abiertamente su autoría.