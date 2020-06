Margarita del Val, una de las virólogas mas reputadas del CSIC, ha asegurado en Espejo Público que el 8 de marzo, cuando se celebraron las manifestaciones feministas, no se conocía tanta información sobre el coronavirus como ahora y ha recordado que aquel día se celebraron muchos otros actos multitudinarios incluso en espacios cerrados.

“Se podían haber prohibido las manifestaciones del 8 de marzo, los partidos de fútbol, se podría haber limitado el transporte público, se podían haber cerrado los restaurantes, se podía haber evitado montarse en taxi porque estaba el aire lleno de, a lo mejor, el paciente anterior que había tosido y se quedaba ahí retenido, se podía haber limitado la asistencia a los platós de televisión, que también es una mezcla continua de gente nueva. No hicimos nada de todo eso”, ha reflexionado.

“Ahora no vale quejarse sólo de una de las actividades, lo siento por ustedes. Es decir, nos tenemos que quejar de todas. Yo les cuento mi experiencia personal: yo fui a un restaurante y me arrepentí. Y el domingo decidí no ir a la manifestación”, ha contado.

Del Val ha insistido en que ahora sabemos cosas que antes no se sabían. “Ahora sabemos que todas las actividades en sitios cerrados son muchísimo más transmisoras de la infección de lo que son en sitios abiertos”, ha insistido antes de recordar que “las menos graves fueron las del aire libre”.

La experta ha insistido en que ahora lo que hay que hacer es aplicar lo que sabemos para no volver a cometer errores.

En cuanto al vaivén de datos sobre el coronavirus del Ministerio de Sanidad, la viróloga ha admitido que son muy difíciles de comprender por cualquier persona, ha criticado que “desconcierta” y ha insistido en que es necesario poder entenderlos.

Del Val ha matizado que lo que ocurre es que están “adaptando las metodologías” y que ahora es “el momento más suave en el que se puede renunciar a tener todos los datos” y “por lo tanto hacer toda esta adaptación”. “Era importante no hacer esto en un momento crítico. Han decidido hacerlo ahora”, ha apuntado antes de subrayar que “es necesario que se haga” y “probablemente este es el momento adecuado”.