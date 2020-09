Una exconcursante de 'GH VIP' recibe amenazas de muerte por no subir fotos más íntimas en la red social de moda

Durante los últimos meses las aplicaciones usadas por famosos e influencers para publicar fotos eróticas han cobrado fuerza. Pero tienen, como todo, su lado oscuro. Este sábado la exconcursante de Gran Hermano VIP 7 (Telecinco) y expareja de Omar Monters, Nuria Martínez, ha asegurado que ha llegado a recibir amenazas de muerte por no subir contenido más explícito.

Según ha contado al programa de TelecincoSocialité, la famosa ha vivido muy malas experiencias en la app donde sus seguidores pagan por ver las fotos íntimas que publica. “Si no pasaba a algo más explícito me amenazaban con que me iban a matar”, ha explicado en el programa.

“Necesitaban ver más fotos mías. Todo el mundo puede pasar tus fotos por ahí... A mí me han enviado mensajes privados de Instagram diciéndome que tendré el coche quemado al día siguiente, me he encontrado notas en el coche...”, ha contado la joven.

Con esta aplicación ha llegado a ganar más de 4.000 euros al mes ya que, además de tener suscriptores, puede compartir fotos personalizadas.