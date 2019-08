Una mujer relata la situación de acoso sexual que vivió en un autocar

Fue agradable conmigo y, aunque no la acepté, me ofreció una chaqueta para ponérmela a modo de almohada porque yo no tenía. Todo ok. Pasadas ni un par de horas, yo estaba con los cascos y la música a tope, y me agarró la pierna.

Me extrañó pero pensé que igual necesitaba salir al baño y solo me estaba llamando. Pero me dijo que solo quería ver si yo tenía frío. (?). Continuó el viaje. El chico se durmió y a decir verdad estaba ocupando bastante mi asiento y apoyándose en mí, pero lo dicho, estaba dormido

y pensé que sería sin querer. Yo me dormí hacia el otro lado (de espaldas a él). Eran las 5 de la mañana, yo dormida, cuando me di cuenta de que el chico había empezado a abrazarme, darme besos en el cuello y sobarme con las manos todo lo que podía.

Yo estaba en shock y recordemos que encima estaba dormida cuando empezó, no sabía como reaccionar. Empezó a bajarme la mano por la tripa hacia ya sabemos dónde y eso me hizo ‘despertar’.

“Le di un codazo y todavía tuvo las pelotas de preguntarme si me estaba molestando. Se quitó, pero todo había sido suficiente para que me diese un ataque de ansiedad y durante las horas que quedaban de viaje, tener que soportar que la persona de al lado me había acosado y había intentado tocarme”, denuncia.

“Me come la rabia de no haber sabido reaccionar bien, y el miedo a que ese trozo de basura se vuelva a permitir tocar a otra chica y que sea aún peor que lo que me ha pasado a mí. Sé que no me vas a leer, pero ojalá te pudras”, finaliza la mujer, cuyo relato se ha compartido más de 2.000 veces en tres días.