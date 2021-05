Una enfermera denuncia el estado de la sanidad en Madrid con el cartel puesto en un ambulatorio

La enfermera Inma Martín ha denunciado en su cuenta de Twitter la situación de la sanidad pública madrileña con una foto de un cartel colgado en el centro de salud Los Ángeles.

“La Consejería de la Comunidad de Madrid no solo no informa a la población del porqué la Atención Primaria no funciona, además le molesta que los trabajadores pongan carteles con datos. No quieren que se sepa qué está pasando en Atención Primaria”, ha asegurado.

En el cartel se puede leer que en ese centro de salud faltaban sanitarios, tal y como informan a los pacientes los mismos trabajadores.