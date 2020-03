Vicente Vallés, duro como nunca en Antena 3 Noticias: "Todavía hoy, después de todo lo que ya ha pasado..."

Los dardos de Vallés no han quedado ahí, puesto que un instante después ha comentado las imágenes de decenas de turistas ingleses atestando la piscina y el bar de un hotel de Benidorm.

“Esta imagen es de esta tarde. Turistas extranjeros, en su mayoría británicos, que no parecen especialmente preocupados por la expansión del virus. Como no se han cerrado los establecimientos, han hecho uso de ellos en masa. Y eso lo hacen mientras millones de españoles hacen el esfuerzo de cumplir con su obligación de permanecer recluidos en sus casas para no contagiarse y para no contagiar a los demás”.