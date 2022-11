Yolanda Díaz responde a las acusaciones de Iglesias y ve "condenable" la "virulencia" contra Irene Montero

Europa Press News via Getty Images

El sábado, Pablo Iglesias estalló contra los “miserables” compañeros que no defendían a Irene Montero en plena polémica por la aplicación de la ley de ‘solo sí es sí’. La rebaja de varias condenas de delincuentes sexuales ha centrado las críticas en la ministra de Igualdad , que insiste en la adecuación del texto y rechaza cambiarla, como sí piden voces socialistas del Gobierno.

Horas más tarde, en un tuit que se disparó entre las redes sociales, Iglesias apuntaba que la “cacería” confirmaba tres cosas, entre las que sentenciaba que “ponerse de perfil cuando machacan a una compñaera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido”. Unas palabras que no incluían mención directa a Yolanda Díaz pero que todos orientaron hacia la también ministra de Trabajo, en pleno enfrentamiento entre ambos.

La cacería de esta semana confirma 3 cosas: 1) La degradación creciente de buena parte del periodismo 2) Que la derecha judicial es un actor político 3) Que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido

Metida en el enfrentamiento con Iglesias que ya arrastra capítulos , no ha querido elevar el tono y apenas sí ha señalado que “yo nunca insulto a nadie, ya me conocen y aquí lo dejo”.

No se “distrae” con líos internos

Por otro lado y cuestionada sobre si ha subido la tensión entre ella y Podemos, a raíz de esta polémica, Díaz ha asegurado que no se va a distraer con cuestiones a la interna del espacio y que va a seguir trabajando por el país.

“Como decía una dirigente de Podemos estos días, la gente no nos quiere ver hablando de nosotros mismos, nos quieren ver mejorando la vida de la gente. No olvidemos que estamos en crisis y que la gente lo pasa mal, y la política solo sirve para cambiar la vida de la gente. Ahí me van a encontrar”, ha zanjado.