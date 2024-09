Acusan a la empresa húngara que sueña con Talgo de condiciones inhumanas: vagones a 50 grados y chinches

Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

El eurodiputado húngaro, Péter Magyar, disidente del partido de Viktor Orbán, ha acusado a la empresa húngara que sueña con Talgo de condiciones inhumanas en algunos de los trenes.

Magyar Vagon, compañía que lanzó una OPA contra la empresa ferroviaria española y que ha terminado retirándola tras el veto del Gobierno de España, se hizo con el control de la empresa pública húngara el pasado mes de abril, controlando, desde entonces, el 75%.

En una publicación de Facebook, el eurodiputado ha denunciado la situación que se vive en algunas estaciones del país y ha reclamado acciones al ministro de Transportes, János Lázár.

"Has tenido 14 años con poder y recursos ilimitados que valen mil millones de la UE. El MÁV no está desarrollado, pero se sumergió en una crisis sin precedentes. Los planes de acción de cinco puntos no serán suficientes aquí", ha señalado.

Magyar ha criticado que "una parte significativa de los trabajadores ferroviarios se ven obligados a trabajar en condiciones insoportables". "A veces, en los trenes, los vagones de ferrocarril y las salas de la tripulación tienen temperaturas superiores a 50 grados, debido a la falta de condiciones higiénicas básicas, en sofás cubiertos de chinches y en habitaciones sin lugar para sentarse", ha denunciado.

"Mientras se están construyendo ferrocarriles de alta velocidad por toda Europa, el año pasado, el ferrocarril más importante tuvo una restricción de velocidad de 30 km/h. Hay una línea donde la velocidad media es menor que hace 170 años", ha reprochado al Gobierno de Orbán.

El ministro de Transportes ha contestado a las críticas y ha asegurado que "han descubierto que el ferrocarril está en mal estado". "Compramos cientos de vehículos: locomotoras usadas de alta calidad, circuitos integrados nuevos y también alquilamos locomotoras nuevas", ha defendido.