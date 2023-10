Albares: sería "contraproducente" cortar la ayuda a Palestina cuando "va a necesitar más"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha sido muy claro esta mañana respecto a la polémica de la retirada de ayudas de la Unión Europea a Palestina. El canciller español ha dicho en la Cadena SER que España defiende "que esa cooperación debe continuar" y no debe mezclarse Hamás, "que es un grupo terrorista, con la población palestina, la Autoridad Nacional Palestina o los proyectos de la ONU sobre el terreno".

Albares entiende que puede haber matices, como revisar los medios de garantizar la seguridad de los cooperantes que aplican esa ayuda, pero España "es la primera interesada" en que la ayuda real pueda seguir. Plantea, por ejemplo, que si un hospital o infraestructura está dañado, lógicamente hay que reorientar la ayuda, revisar dónde hace falta y dónde ya no se puede aplicar por daños, pero no más. "Nos oponemos totalmente", ha dicho, a cerrar el grifo.

España, que ahora mismo tiene la Presidencia semestral del Consejo europeo, será la primera en hablar de este tema esta misma tarde, a las cuatro, cuando comience la reunión de los titulares de Exteriores en Bruselas. Y avisa de que pondrá los puntos sobre las íes.

Albares ya ha hablado con los comisarios y ministros de otros estados miembros y ha encontrado "una mayoría de países que consideran que la cooperación de la UE con ANP y los organismos de la ONU no tiene problema". "Sobre todo, es contraproducente cualquier decisión que no sea continuar, porque si no estamos restando autoridad a aquellos palestinos que están en el campo de la paz, que viven con atrocidad como nosotros los ataques de Hamas, se vería castigada injustamente si se corta una operación que van a necesitar más que nunca", indica.

La Comisión Europea anunció este lunes que pondrá en marcha una revisión "urgente" de la ayuda de la Unión Europea a Palestina para garantizar que ninguna financiación pueda ir "indirectamente" a actividades terroristas contra Israel y aclaró que "al no haber pagos previstos, no habrá suspensión de pagos".

Bruselas examinará igualmente "si, a la luz del cambio de circunstancias sobre el terreno", tras los ataques de Hamás contra Israel, "es necesario ajustar sus programas de apoyo a la población palestina y a la Autoridad Palestina", anunció el Ejecutivo comunitario en un comunicado. "Mientras tanto, al no haber pagos previstos, no habrá suspensión de pagos", recalcó la Comisión.

Sacar a los españoles

Albares, en Hoy por hoy, ha dicho que no tiene más datos de españoles afectados por esta crisis, insiste en no dar más datos sobre lo dos ya conocidos (un vasco y una andaluza), "afectados" por el ataque de Hamás pero no se sabe en qué medida, y ha dicho que tampoco descarta que haya más casos, aunque por ahora no tiene constancia, pero hay caos en los hospitales y hay que prestar atención.

La comunidad española entre Israel y Palestina es de unas 10.000 personas y por ahora Exteriores no se plantea evacuar, pero sí que está "considerando" si puede sacar al centenar de españoles que se han quedado en la zona sin poder salir, tras la suspensión de vuelos comerciales. Son personas que estaban allí por cuestiones de turismo o negocios.