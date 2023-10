Israel condena a Gaza al "bloqueo total" mientras prepara una respuesta histórica al ataque de Hamás 

Se cumplen 72 horas desde el brutal y sorprendente ataque perpetrado por Hamás sobre Israel y la respuesta a la agresión no solo eleva el número de fallecidos: ya son 1.600 las personas que han perdido la vida estos tres días en Gaza. La represalia israelí también se nota en las condiciones de vida dentro del enclave palestino, donde se vive desde este lunes viven una situación de "bloqueo total".

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunciaba este lunes que a los bloqueos terrestre y marítimo que sufre Gaza desde 2007 se le añadiría el cese de "todo suministro de electricidad, alimentos y combustible". Esa decisión ya empieza a notarse y la escasez de agua potable es palpable al tiempo que empiezan a agotarse algunas existencias en los hospitales palestinos. "He dado una orden: Gaza estará bajo un cierre total. Estamos luchando contra terroristas bárbaros y responderemos en consecuencia", dijo el ministro.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "malestar" por este bloqueo y urgió a la comunidad internacional a "movilizar apoyo humanitario inmediato" para los civiles palestinos atrapados en la Franja de Gaza.

"La situación humanitaria era extremadamente dura antes de estas hostilidades, y ahora solo se puede deteriorar exponencialmente. Se necesitan desesperadamente equipamiento médico, comida, combustible y otros suministros humanitarios, así como acceso a personal humanitario", dijo en una rueda de prensa en la que, además, reclamó un cese de los ataques a Israel y los territorios palestinos.

Netanyahu prepara una respuesta histórica

Mientras los bombardeos de Israel continúan, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguraba en un discurso televisado que los terroristas de Hamás han cometido un error histórico que pagarán con la operación militar que prepara y que "va a cambiar Oriente Próximo".

Una operación militar para la que Netanyahu ha apelado a la oposición para formar un Gobierno de emergencia. Unión Nacional, partido del ex viceprimer ministro y titular de Defensa Benny Gantz, considera que se han logrado avances al respecto y esperan que de la reunión que mantendrán este martes con el primer ministro israelí "podamos bendecir el producto terminado”, indicó a la Agencia EFE una fuente de Unión Nacional.

Será un punto de inflexión en la operación militar de respuesta al ataque y que se ha retrasado hasta el momento por la cuestión de los más de 100 rehenes tomados por Hamás, a los que amenazan con ejecutar "públicamente" un rehén por cada bombardeo israelí sin aviso sobre Gaza. "Cualquier ataque contra casas de inocentes en Gaza sin previo aviso resultará en la ejecución pública de un rehén", afirmó en un comunicado Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás.

En tres días de guerra, los bombardeos israelíes en Gaza han dejado ya más de 687 muertos, entre ellos 140 niños y 105 mujeres, y 3726 heridos, según el último recuento de las autoridades gazatíes, que advierten que aún quedan muchas víctimas bajo los escombros. Los muertos en Israel superan los 900 y se han contabilizado más de 2.600 heridos por el ataque, una cifra que sigue aumentando al encontrarse cuerpos en el sur del país.

La UE y otras condenas internacionales

Los ministros de Exteriores de los Países de la Unión Europea se reunirán este martes de forma extraordinaria para analizar "la situación en Israel y la región", anunció el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en su cuenta de Twitter.

Será una reunión informal que se celebrará en Mascate, capital de Omán, donde los titulares comunitarios de Exteriores tienen previsto participar en un diálogo entre la UE y los países del Golfo Pérsico.

La UE ha expresado su solidaridad con Israel tras el ataque del grupo islamista Hamas, los edificios de las instituciones comunitarias se han iluminado este fin de semana con la bandera de ese país, que Bruselas y los Veintisiete han señalado "tiene derecho a defenderse".

Los presidente de EE.UU., Joe Biden, y de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, y del Reino Unido, Rishi Sunak, condenaron en un comunicado conjunto el ataque de Hamás a Israel y expresaron su firme apoyo al Estado judío.

"Durante los próximos días, permaneceremos unidos y coordinados, como aliados y amigos de Israel, para garantizar su capacidad de defenderse", declararon los cinco líderes. Biden, Macron, Scholz, Meloni y Sunak recalcaron su "apoyo firme y unido al Estado de Israel, y una condena inequívoca a Hamás y a sus atroces actos de terrorismo".

Los mandatarios afirmaron que reconocen "las aspiraciones legítimas del pueblo palestino", pero recalcaron que Hamás "no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino más que terror y derramamiento de sangre". Coincidieron en que el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel "debe ser condenado universalmente" y prometieron apoyar al Estado judío para que pueda "defenderse ante tales atrocidades". En ese sentido, avisaron de que "no es el momento de que ningún adversario de Israel aproveche estos ataques para sacar rédito" de lo sucedido.