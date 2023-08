Bielorrusia advierte a Putin por si está involucrado en la muerte de Prigozhin

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha dejado unas llamativas declaraciones para la agencia BeITA en la mañana de hoy respecto al fallecimiento del líder del Grupo Wagner, Prigozhin, junto al resto de la cúpula del grupo de mercenarios, el pasado miércoles.

Pese a que en un primer lugar, ha afirmado que "no se puede imaginar que Putin haya sido responsable del fallecimiento de Prigozhin", también ha asegurado que no puede poner la mano el fuego por nadie. "No puedo decir quién lo hizo. No voy a hacer de abogado ni siquiera de mi hermano mayor. Pero conozco a Putin. Por eso no puedo imaginar que lo ha hecho Putin".

Entre sus argumentos destacó que Putin es "una persona calculadora, muy tranquila e incluso lenta a la hora de adoptar decisiones sobre cuestiones menos complejas". Tras estas palabras ha llegado el mensaje que ha sorprendido a muchos: el Grupo Wagner continuará en Bielorrusia pese al fallecimiento de sus líderes en el accidente de avión que de hace tres días.

"Wagner vivirá en Bielorrusia"

"Wagner está vivo y vivirá en Bielorrusia por mucho que algunos no lo quieran", afirmó Lukashenko. Además, el mandatario bielorruso quitó importancia a las imágenes filtradas que muestran una evidente disminución del campamento del grupo mercenario en su país, y aseguró que el "núcleo" del grupo continuará en Bielorrusia.

"En unos días, todos estarán aquí, unas 10.000 personas", recalcó al señalar que actualmente algunos wagneritas "están de vacaciones" o viviendo en otros lugares, concluyo en sus declaraciones el presidente bielorruso.