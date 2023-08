Donald Trump se entrega en Georgia para ficharlo y pasar fugazmente por la cárcel

Un paso fugaz por prisión, pero suficiente para que Donald Trump haya vuelto -no de la forma que habría imaginado- a hacer historia en Estados Unidos. El expresidente republicano se ha entregado este jueves a las autoridades de Georgia, donde un Gran Jurado le imputaba la semana pasada 13 cargos por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado.

Como han hecho los otros 18 imputados en el caso, Donald Trump ha llegado a la cárcel de Fulton en un convoy de vehículos blindados y escoltado por el Servicio Secreto, que se encarga de su seguridad. Su estancia en prisión, sin embargo, será breve porque el ex presidente de los Estados Unidos depositará una fianza de 200.000 dólares para salir en libertad, lo que le permitirá continuar con su campaña para las primarias republicanas.

No obstante, el pago de la fianza le supone a Donald Trump no poder intimidar a cualquiera de los otros 18 acusados en el caso de interferencia electoral de 2020, tampoco a los posibles testigos de un juicio que no lo apartará de su carrera para volver a la Casa Blanca y que tampoco afecta a su imagen política: Trump lidera las encuestas, con mucha diferencia sobre sus contrincantes, algo que le ha permitido no acudir al primer debate del Partido Republicano.

El Partido Republicano contraataca la imputación

La visita de Donald Trump a Georgia para entregarse en la cárcel se produce el mismo día que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes estadounidense, controlado por los republicanos, anunciase una investigación sobre Fani Willis, la fiscal que ha imputado al ex presidente de los Estados Unidos.

"Las circunstancias que rodean tus acciones despiertan serias preocupaciones sobre si están políticamente motivadas", le dicen a la fiscal en una carta en la que, además, le piden que entregue antes del 7 de septiembre todos los documentos relativos al uso que ha hecho su oficina del 1 de enero de 2021 hasta ahora de los fondos federales.

También piden toda la documentación sobre la investigación contra Trump y los otros 18 acusados, entre las cuales está el exabogado del exmandatario y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, o el último jefe de gabinete del republicano en la Casa Blanca Mark Meadows.

El año judicial que le espera a Donald Trump

La de Georgia es la cuarta imputación penal que pesa sobre Donald Trump, pero a diferencia del resto esta es la primera que lo lleva a pisar la cárcel, ya que en las tres anteriores fue citado para una lectura de cargos en los juzgados.

El principal delito que se le imputa en el estado de Georgia es el de violar la ley de asociación delictiva (RICO, en inglés), usada tradicionalmente en contra de la mafia. También se le acusa de haber conspirado para que ciertas personas se presentaran falsamente como delegados electorales para certificar la victoria de Donald Trump en Georgia a sabiendas de que en realidad perdió la cita en las urnas ante Joe Biden.

El inicio de su proceso por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016 sobre el "affaire" que tuvieron en el pasado está fijado para el 25 de marzo de 2024 en Nueva York.

El juicio en Florida por los papeles clasificados que se llevó de la Casa Blanca al abandonar el poder está programado para el 20 de mayo de 2024, cuando faltarán poco más de 6 meses para las elecciones presidenciales, mientras que la fecha del proceso en Washington por el asalto al Capitolio se determinará este próximo lunes.