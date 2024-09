EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 10 de septiembre de 2024

Letonia asegura que el dron ruso estrellado en el este del país portaba carga explosiva

as Fuerzas Armadas de Letonia han afirmado este lunes que el vehículo aéreo no tripulado de origen ruso estrellado en la madrugada en una zona del este del país estaba equipado con una ojiva cargada de material explosivo.



El dron Shahed, de fabricación, iraní, fue desactivado tras ser localizado en la ciudad de Rezekne, a unos 50 kilómetros de la frontera rusa. Las investigaciones preliminares apuntan a que podría haber ingresado en territorio letón tras sobrevolar Bielorrusia.



El ministro de Defensa, Andris Spruds, ha señalado que, lo más probable, es que el dron tuviera como objetivo impactar en territorio ucraniano. La cúpula militar letona señala que, según la información de la que dispone, no considera lo ocurrido como escalada militar.



El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, denunció el domingo la caída de un dron militar ruso en el este del país. "Se está llevando a cabo una investigación. Estamos en contacto cercano con nuestros aliados", expresó el mandatario en sus redes sociales.