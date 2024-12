EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 3 de diciembre de 2024

Zelenski evidencia la falta de sintonía con Scholz en la entrega de los misiles Taurus y la llamada a Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha evidenciado este lunes las diferencias que le separan del canciller alemán, Olaf Scholz, con respecto a la entrega de misiles de largo alcance Taurus, llegando también incluso a reprocharle que hablara por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin.



"Creo que después de una primera llamada, viene una segunda, una tercera, una quinta, porque cada líder quiere tomar su propia iniciativa. Esto no fortalece a Ucrania", ha dicho Zelenski durante la visita de Scholz a Kiev este lunes, en la que ha incidido en el "aislamiento" y las "sanciones" como única respuesta a Rusia.



En la rueda de prensa conjunta que han celebrado, Zelenski ha señalado que si bien ambos líderes tienen "muchos" puntos de vista en común sobre diversos temas, ha lamentado que uno de estos no sea la entrega de los misiles de largo alcance de fabricación alemana Taurus que tanto ha demandado la parte ucraniana.



"Me gustaría que tuviéramos más en común en el tema de los Taurus", ha reconocido el presidente ucraniano, quien han insistido en que sólo gracias a estos proyectiles pueden golpear mayores objetivos en territorio ruso.



Las diferencias entre ambos han quedado también de manifiesto en lo que respecta a la adhesión de Ucrania en la OTAN. Scholz ha eludido las preguntas sobre una posible invitación y recordó que los plazos para dicha entrada ya fueron establecidos en las cumbre de Vilna de 2023 y de este año en Washington.