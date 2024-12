EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 4 de diciembre de 2024

La OTAN reclama un "buen acuerdo" de paz en Ucrania para no reforzar a Rusia y sus aliados

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha subrayado este martes la necesidad de que Ucrania logre un "buen acuerdo" para poner fin a la agresión rusa para evitar reforzar a Rusia, pero también a sus aliados Irán, China o Corea del Norte, en un mensaje a Estados Unidos al señalar que todos los escenarios de seguridad están conectados.



En rueda de prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas, el ex primer ministro neerlandés ha sido claro sobre la opción de que Kiev negocie con Rusia para poner fin a la agresión, aunque ha avisado de que no se trata solo de parar a Moscú en Europa, sino que la amenaza es global y afecta también Japón, Corea del Sur o Estados Unidos.



"En el momento en el que lleguemos a un acuerdo sobre Ucrania, tiene que ser un buen acuerdo. No podemos tener a Kim Jong Un, Xi Jinping y a otros celebrando un mal acuerdo, esto puede dar ideas a otros. Es crucial para la seguridad no solo en Europa, sino en Estados Unidos y en el Indo-Pacífico", ha asegurado antes de la reunión de ministros de Exteriores de los 32 aliados con el foco en la guerra en Ucrania, a la espera de los planes que ponga sobre la mesa el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, al que Rutte visitó hace dos semanas en su mansión de Mar-a-Lago.