Este país de Europa activa sus preparaciones para la guerra y pone en apuros inmediatamente a Rusia

Un artículo periodístico del periódico 'The Guardian' fue utilizado por Rusia para encender las alarmas en su país y ejercer nuevas amenazas contra los países europeos, esta vez a Finlandia. Todo comenzó cuando el diario británico publicó el artículo 'Fuegos, primeros auxilios y armas: conoce a las mujeres finlandesas que se entrenan para la guerra con Rusia', publicado por Miranda Bryant, el cual, aunque habla del conflicto, se centra en el poder de la información y los ataque híbridos por parte de Rusia.

A pesar de ello, el título fue utilizado por varios medios propagandistas rusos que aprovecharon para hacer referencia a la relación actual con el país báltico. "Las mujeres finlandesas comenzaron a prepararse para una acción militar contra Rusia", respondió un periódico digital, 'Delovoi Peterburg', ante las informaciones británicas.

"La hostilidad de Finlandia hacia Rusia no está disminuyendo. Hasta ahora, lamentablemente, Finlandia se ha unido a las filas de cuatro países rusófobos locos. Pienso en los tres Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) y en Polonia. Así que Finlandia está ahora en este grupo", afirmó el politólogo Yuri Svetov al medio ruso 'RT', quien señaló que el país está utilizando su dinero para fortalecer la frontera con Rusia. "Aparentemente, la gente se imagina que los tanques que cruzan la frontera conquistarán Finlandia", se jactó Svetov.

Desde el diario con sede en Moscú, 'Moskovsky Komsomolets', también se hizo referencia a la noticia, aunque con algo más de precisión. "En un país vecino hostil, las mujeres se preparan para ir a la guerra con Rusia. Los medios de comunicación rusos reaccionaron estúpidamente a un artículo publicado en el periódico británico 'The Guardian' sobre los ejercicios NASTA de la Alianza de Mujeres para la Preparación para Emergencias del 1 al 3 de noviembre en Lohtaja. Por supuesto, 'The Guardian', también había tomado atajos en su titular al declarar que 'las mujeres finlandesas se entrenan para la guerra con Rusia".

Y es que, los medios de comunicación olvidaron -quizás intencionadamente- que los ejercicios NASTA no son militares, ya que no incluyen tito y no hay insignias militares. De hecho, el objetivo de estos es incrementar las habilidades de seguridad y otorgar oportunidades a las mujeres en cuestiones de liderazgo, capacitación y organización militares.

A pesar de que se tratan de informaciones "incendiarias", es cierto que el país báltico, junto con Suecia, ha repartido instrucciones a sus ciudadanos sobre cómo deben actuar en caso de entrar en conflicto, otorgando información sobre la recolección de víveres o cómo almacenar agua.