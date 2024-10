Guerra Ucrania, en directo: Putin recibe un mensaje "nuclear" oculto

Rutte no pone fecha al ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica

Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha recalcado que en el seno de la organización hay debates sobre cuestiones del apoyo a Ucrania, en referencia a permitir atacar objetivos rusos en su territorio, "como sucede en las democracias", pero existe "unidad" respecto a apoyar a Ucrania y los aliados están alineados en este objetivo "desde Los Ángeles a Tirana". De todos modos ha evitado dar su aval y expresado que no puede poner una fecha para la entrada de Kiev a la OTAN, después de que las autoridades ucranianas fijen la invitación a la organización como primer paso para reforzarse en el marco del plan de la victoria.



"Sobre cuándo exactamente, no puedo responder a eso. Trabajamos en todas las vías para asegurarnos de que, efectivamente, un día Ucrania sea miembro de la OTAN", ha dicho al comienzo de la jornada. Fuentes aliadas explicaron antes de la reunión que la OTAN no está en este punto y descartan este paso en el corto plazo hasta que no acabe la guerra en territorio ucraniano.