Guerra Ucrania Rusia en directo: los soldados norcoreanos llegarán al rellano de la OTAN "si no detenemos a Rusia ahora mismo"

China destaca "estabilidad y madurez" de lazos con Rusia

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, han intercambiado este martes mensajes de felicitación por el año nuevo tras un 2024 en el que ambos países "han mantenido relaciones más maduras y estables", según el líder del gigante asiático.



Pese al "siglo de cambios acelerados y una situación internacional volátil", las relaciones entre Pekín y Moscú "han avanzado siempre de la mano por el camino correcto de la no alineación, la no confrontación y el no ataque a terceros", ha asegurado Xi, según la agencia oficial Xinhua.



El mandatario chino ha recordado las tres reuniones que mantuvo con Putin este año en persona y los avances hacia una "confianza mutua política y cooperación estratégica" entre Pekín y Moscú. "Se ha estrechado aún más el vínculo de amistad sincera entre los dos países", ha recalcado Xi, que ha añadido que ambas partes "han alcanzado amplios consensos" y "realizado importantes contribuciones a la promoción de la solidaridad y la cooperación del 'sur global'".