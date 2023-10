Hamas amenaza con ejecutar "públicamente" un rehén por cada bombardeo israelí sin aviso sobre Gaza 

El grupo islamista Hamás ha subido su amenaza a Israel y ha prometido ejecutar "públicamente" a un rehén por cada bombardeo sin aviso previo sobre la Franja de Gaza.

"Cualquier ataque contra casas inocentes en Gaza sin previo aviso y alerta se enfrentará a la ejecución pública de un rehén", afirma en un comunicado Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás".

"La ejecución será de rehenes civiles, no militares, y se transmitirá en línea", ha agregado la 'voz' de Hamás en respuesta a la continuada estrategia de bombardeos indiscriminados de Israel sobre la Franja tras algo menos de tres días de fuego cruzado.

Desde que el sábado el grupo islamista lanzase una oleada de ataques combinados en territorio israelí y contra población civil y militar, Israel declaró la guerra. En menos de 72 horas, el conflicto ya deja cifras similares o peores a las de anteriores episodios en un conflicto que dura décadas.

Además de sus ataques armados, los miembros de Hamas realizaron incursiones en varias ciudades enemigas y llevaron a cabo ejecuciones y secuestros masivos. Según diferentes fuentes, varios centenares de ciudadanos habrían sido capturados y llevados a la fuerza a territorio palestino, entre ellos dos españoles.

Israel, por su parte, no cesa en su bombardeo sobre la Franja y ha dado orden de dejar a la zona sin luz, alimentos y combustible. "Estamos luchando contra animales y actuaremos de manera acorde", sentenciaba el Ministerio de Defensa judío.

Solo en la Franja, y según datos de las autoridades locales, son ya más de 560 los muertos y casi 3.000 los heridos hasta el momento, aunque la previsión es que ambos datos aumenten en las próximas horas. En el bando israelí las cifras oficiales recogen más de 800 muertos y de 2.500 heridos.

Como detalla EFE, vecinos palestinos han denunciado el cambio de estrategia israelí, que dejando de aplicar su habitual método conocido como knocks on the roof, (golpes en el tejado). Este se basaba en el envío de dispositivos no explosivos a los tejados de las casas como preaviso de que van a bombardear en unos minutos, para que la población pueda salir, a menudo con el tiempo justo.