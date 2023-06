El jefe de los mercenarios de Wagner asegura que el grupo tiene "bajo control las instalaciones militares de Rostov"

Anadolu Agency via Getty Images

Máxima tensión en Rusia. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner declarado en rebeldía contra el Ministerio de Defensa, Yevgueni Prigozhin, ha asegurado que su equipo tiene bajo control el Estado Mayor de las fuerzas rusas en la ciudad de Rostov, en el sur del país.

"Estamos en el Estado Mayor, 7.30 hora de Moscú (04.30 GMT), controlamos las instalaciones militares de Rostov, incluyendo el aeródromo", ha afirmado en un vídeo publicado en su cuenta de Telegram.

Prigozhin ha señalado que los aviones "parten normalmente a las misiones de combate" y ha detallado que "la aviación médica también sale" y "no hay ningún problema". "Lo único que hacemos es impedir que la aviación de asalto nos bombardee y garantizar que bombardee a los ucranianos", ha añadido.

"El puesto de mando principal trabaja normalmente, no hay ningún problema, ni un solo oficial ha sido separado (de sus funciones). Por eso, si les cuentan que Wagner entorpeció el trabajo y por eso en el frente se derrumbó algo, sepan que no fue por esto", ha explicado.

Prigozhin ha denunciado que cuando llegaron a la ciudad "confirmamos muchas cosas". "Una gran cantidad de territorio perdido, de soldados muertos, de tres a cuatro veces más de lo que se eleva en documentos (a la Presidencia rusa), y lo que se informa es diez veces menos que lo que dice la televisión", ha justificado.

Según Prigozhin, las bajas ascienden algunos días hasta las mil, entre ellas "muertos, desaparecidos, heridos y los llamados 'desertores' que se niegan a combatir no porque se acobarden, sino por no tener otra salida: ni tienen municiones, no tienen mando".

"El jefe del Estado Mayor huyó de aquí en cuanto supo que nos acercábamos al edificio", ha expuesto.

"Avanzarán hacia Moscú"

Anteriormente, otro canal de Telegram afiliado a Wagner también publicó un vídeo de una reunión entre Prigozhin en Rostov en el Don con el viceministro de Defensa Yunus-Bek Evkúrov y el subcomandante del Estado Mayor, Vladímir Alexéev.

Prigozhin declaró que mientras Wagner "no tenga en su poder al jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, y al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, sus mercenarios "bloquearán la ciudad de Rostov" y "avanzarán hacia Moscú".

Algo que ha hecho saltar las alarmas en la capital rusa, ya que el Kremlin ha tomado medidas antiterroristas, como un control más exhaustivo en las carreteras, según ha comunicado el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, y ha recogido TASS.

"En relación con la información entrante, en Moscú se están tomando medidas antiterroristas destinadas a fortalecer las medidas de seguridad. Se ha introducido un control adicional en las carreteras. Es posible limitar la celebración de eventos multitudinarios. Por favor, traten las medidas tomadas con comprensión", ha escrito Sobyanin en su cuenta de Telegram.

El gobernador de Rostov pide mantener "la calma"

El gobernador de la región de Rostov, Vasily Golubev, ha instado este sábado a los residentes de esta zona a mantener "la calma" y "no salir de casa salvo necesidad".

"La situación actual requiere la máxima concentración de todas las fuerzas para mantener el orden. Las fuerzas del orden están haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de los residentes de la región. Les pido a todos que mantengan la calma y no salgan de casa innecesariamente", ha escrito en su Golubev en su cuenta de Telegram.