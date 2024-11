Las nuevas tropas de Putin descubren internet y saturan sus móviles de pornografía

Es bien sabido que en Corea del Norte el acceso a internet está restringido para los extranjeros y funcionarios, siendo solo posible utilizarlo mediante una autorización especial y para fines gubernamentales y de investigación científica. Los ciudadanos, por su parte, solo pueden acceder a 'Kwangmyong', una intranet bastante limitada y controlada. Por ello, no es de extrañar que los soldados norcoreanos que han sido desplegados en Rusia para luchar por Vladímir Putin, que estiman en 12.000, hayan aprovechado la oportunidad para navegar sin filtros.

Según trasladó una fuente del medio económico 'Financial Times' los norcoreanos que han podido viajar hasta Rusia se encuentran "atiborrados" de pornografía. Algo con lo que también coincidió Gideon Rachman, director de asuntos exteriores del FT, quien afirmó que "los soldados norcoreanos que se han desplegado en Rusia nunca antes habían tenido acceso ilimitado a Internet. Como resultado, se están atiborrando de pornografía".

No opinó lo mismo un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos citado por el medio británico 'Metro.co', que aseguró que no es posible verificar ningún "hábito de Internet de Corea del Norte" en Rusia. Sin embargo, aunque no se puede saber con exactitud si los soldados norcoreanos realmente están "atiborrandose" a pornografía, lo que sí se está claro es que recibirán más libertades que las que tenían en su país de origen antes de unirse a las filas de Putin.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, solicitó a los aliados que "no se escondieran" y afirmó que "todos en el mundo tenemos el mismo interés en poner fin a la invasión, no en prolongarla. Por lo tanto, debemos detener a Rusia y a sus cómplices". "Si Corea del Norte puede intervenir en una guerra en Europa, entonces la presión sobre este régimen es definitivamente insuficiente", concluyó el mandatario.