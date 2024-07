Los peces se convierten en los nuevos enemigos de los drones rusos

Dicen que en la guerra todo vale, lo que sea por evitar el daño del enemigo. Y eso es justo lo que retrata la última anécdota que llega de Ucrania, absolutamente sorprendente. Según informa The Washington Examiner, esta semana un pescador ucraniano hizo una gesta impensable mientras su barco era seguido por un dron ruso. Según varias imágenes publicadas el viernes por el canal ucraniano Karymat Telegram, no se le ocurrió otra cosa que interceptar el avión no tripulado atacándolo con un pescado. Tal cual.

Las imágenes, supuestamente tomadas por un operador de drones ruso, muestran un dron cuadricóptero de vigilancia siguiendo al barco pesquero ucraniano en el oblast de Jersón. Cuando el dron se acercó demasiado, uno de los pescadores le arrojó un pez, golpeándolo de lleno y enviándolo lejos, dando vueltas.

El UAV se enderezó después de unos segundos y volvió a seguir a los hombres, que para entonces se alejaban ya a toda velocidad.

Las tropas rusas y ucranianas han estado utilizando varias formas de derribar drones enemigos, desde aviones de hélice de la Segunda Guerra Mundial hasta medios de guerra electrónica más avanzada, pero no se sabe si alguien más ha pensado en arrojar un pez al vehículo espía volador. En este caso, aunque fuera temporalmente, dio resultado.

Los drones se han utilizado en la guerra entre Ucrania y Rusia para mucho más que para rastrear a pescadores al azar, señala el Examiner. Los drones de vigilancia ahora se utilizan en todas partes de los campos de batalla para rastrear los movimientos de las tropas y han frustrado planes de ataques, incluido el fracaso de Ucrania a la hora de lanzar su ofensiva en 2023 en Zaporiyia. Los drones rusos se utilizaron para señalar sus ataques contra las tropas ucranianas, lo que obligó a la nación más pequeña a abandonar el esfuerzo.

Sin embargo, Ucrania también ha utilizado su arsenal de drones para hacer frente a los avances rusos en el frente, manteniendo a raya a las tropas rusas mejor equipadas. UAV tanto de Occidente como de sus propias industrias de Defensa, especialmente finas a la hora de producir este tipo de aviones.

Ambas partes también han utilizado la guerra con drones para lanzar ataques en el sangriento enfrentamiento entre las naciones. Son, de hecho, indispensables en el ataque a infraestructuras esenciales, como las energéticas.