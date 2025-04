Un sargento advierte de las consecuencias del uso de drones avanzados en el frente: "Han ampliado las zonas de muerte"

El uso activo de drones por parte tanto de las tropas ucranianas como de las rusas en la guerra ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra Ucrania en febrero de 2022 ha ampliado el área de zonas grises y zonas de combate en la línea del frente, según lo informó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en un informe, citando al ejército ucraniano.

Los expertos afirman que las continuas innovaciones tecnológicas y tácticas de los combatientes ucranianos y los ocupantes rusos en el campo de batalla siguen cambiando la naturaleza de la guerra, que se está convirtiendo en una guerra caracterizada principalmente por el "combate a distancia y de largo alcance", según ha publicado el medio The New Voice of Ukraine.

Los analistas del ISW se refieren a la evaluación de Yuri "Lys", sargento jefe del batallón de sistemas no tripulados de la 24ª brigada mecanizada independiente. "Hoy en día la guerra se parece más a un combate a distancia y de largo alcance que a una batalla de infantería o de vehículos blindados. Las distancias han aumentado, las zonas de muerte han aumentado", detalló el sargento ucraniano.

En 2024, según explicó el sargento, esas zonas grises en disputa tenían una profundidad que iba desde los 500 metros hasta los dos kilómetros. Ahora, el uso intensivo de drones ha ampliado las zonas grises en algunas áreas de la línea del frente a cinco o incluso siete kilómetros.

Según los militares ucranianos, los ocupantes están mejorando y ampliando las capacidades de sus sistemas no tripulados, además de copiar las tácticas de las fuerzas ucranianas. En particular, para interceptar drones enemigos y realizar minería remota. Mientras, las fuerzas ucranianas están utilizando drones con éxito para proteger áreas críticas de la línea del frente y minimizar la escasez de personal y equipo.