Piden arresto contra Lukashenko por recibir menores ucranianos

La Corte Penal Internacional (CPI) lanzó en marzo una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por considerarle responsable de crímenes de guerra en Ucrania. El organismo considera que Putin es "presuntamente responsable" de los crímenes de "deportación ilegal de población" y de "traslado ilegal de población" en relación a los niños ucranianos sacados a la fuerza de las zonas ocupadas por Rusia.

Ahora, además, piden que esta orden se haga extensible al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, después de que medios estatales de ese país hayan confirmado la llegada de 48 niños ucranianos de las regiones ocupadas por Moscú durante la invasión, según ha publicado La Razón.

"Estamos viendo cada vez más pruebas relacionadas con el traslado ilegal de niños ucranianos a Bielorrusia y esto continuará hasta que las organizaciones internacionales reaccionen y detengan a Minsk", según ha explicado a The Associated Press el político exiliado del régimen Pavel Latushka, exministro de cultura juzgado in absentia y condenado a 18 años de prisión por la Corte Penal de su país.

Por ello, el diplomático expatriado pide que el material recabado sobre el secuestro de niños sirva para "emitir una orden de arresto contra Lukashenko".

Según indica un informe realizado por la oposición en el exilio entregado en junio a la CPI de La Haya, estos niños se unen a los "más de 2.100 menores ucranianos de al menos 15 ciudades que han sido trasladados a la fuerza a Bielorrusia desde el inicio del conflicto".

El régimen de Lukashenko, mientras, se vanagloria después de que la semana pasada Belta, la agencia estatal de noticias bielorrusa publicara una serie de fotografías donde se ve a "los 48 menores que han venido de vacaciones durante tres semanas", según informó la agencia, rodeados por las fuerzas de seguridad y enarbolando la bandera estatal.

El director de la presunta organización benéfica encargada de "trasladar" a los niños, Alexei Talai, aseguró que "este importante proyecto humanitario impulsado por el presidente debe continuar, a pesar de la presión externa. Todo el pueblo bielorruso quiere ayudar a los niños de las ciudades y pueblos en ruinas de los nuevos territorios de Rusia".

Desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022, el Gobierno ucraniano asegura que miles de niños han sido secuestrados. Los investigadores de Kiev han contabilizado 16.226 niños deportados, de los cuales 10.513 todavía no han sido localizados, mientras que alrededor de 300 han regresado al país.