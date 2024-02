Promesa inédita de Dinamarca con su artillería para salvar a Ucrania

Anadolu via Getty Images

Mientas Kiev clama por nuevos paquetes de ayuda militar, claves ante los avances rusos en el este del país, Dinamarca ha prometido todas sus reservas de artillería a Ucrania, según aseguró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Ahora nos piden municiones, ahora artillería", dijo Frederiksenm. "Por nuestra parte, hemos decidido donar toda nuestra artillería", agregó, según ha publicado Newsweek. Frederiksen, admitió que Occidente no ha hecho lo suficiente para apoyar a Ucrania, porque "las palabras no ganan guerras", y pidió tomar ya decisiones para enviar a ese país municiones, sistemas antiaéreos y misiles de largo alcance.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"¿Hemos hecho lo suficiente? La respuesta es no. Les teníamos que haber apoyado a ustedes mucho más", le dijo Frederiksen al ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba, en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich sobre la guerra en Ucrania y el apoyo occidental.

"Las palabras no ganan guerras", enfatizó Frederiksen, que expresó su deseo de que los cazas F-16 que enviará Dinamarca a Ucrania "vuelen pronto" en ese país, según declaraciones recogidas por EFE. "Ahora necesitamos realmente empujar a todo el mundo para que Ucrania reciba lo que necesita en términos de munición", dijo ante la escasez que sufren las tropas ucranianas en el frente.

Es verdad, dijo, que en Europa hay diferentes sistemas de armas y municiones, pero eso, sostuvo, no explica por qué "no estamos proporcionando" las municiones que Kiev necesita urgentemente. "Con independencia de lo que pase en EEUU, Europa tiene que ser capaz de defenderse por sí misma y para eso tenemos que defender a Ucrania, porque pertenece a Europa", recalcó.

"Lo más importante para los próximas semanas es que no haya más palabras. No necesitamos más palabras, necesitamos decisiones. Me refiero a municiones, sistemas de defensa antiaéreas y por supuesto misiles de largo alcance", apuntó.

Frederiksen también abogó por que Europa aumente su producción propia de armas, y alabó que Alemania, con el apoyo de Dinamarca, haya abierto varias líneas de producción recientemente.