Puma pondrá fin a su patrocinio de la selección de fútbol de Israel

Puma va a poner fin a su patrocinio del equipo nacional de fútbol de Israel. La firma de ropa deportiva alemana sostiene que esta decisión se tomó hace un año y no está relacionada con nuevos llamamientos a boicots por parte de determinados grupos de consumidores, una respuesta civil contra los ataques desproporcionados sobre la población de Gaza en respuesta al ataque de Hamás contra suelo israelí del pasado 7 de octubre.

A partir del próximo año, la tercera empresa de ropa deportiva más grande del planeta ya no proporcionará equipación al equipo israelí, después de decidir no renovar un contrato con la Asociación de Fútbol de Israel, según una nota interna a la que tuvo acceso el diario Financial Times.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El acuerdo firmado en 2018 desencadenó una campaña de boicot, en la que activistas acusaron a Puma de apoyar los asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por la comunidad internacional, dado que la IFA incluye clubes con sede en dichos asentamientos. En ellos residen ilegalmente unas 600.000 personas, si se le suman las de Jerusalén Este.

Puma ha rechazado esas acusaciones, afirmando que sólo patrocina a la selección nacional y no a actividades a nivel de clubes. Sin embargo, las tiendas de la marca en algunas ciudades occidentales ya han sido objeto de manifestaciones en las últimas semanas, lo que pone de relieve los peligros que las cuestiones geopolíticas pueden crear para las empresas multinacionales.

Tras una reacción similar de activistas propalestinos en 2021, Ben & Jerry's anunció que era "inconsistente con nuestros valores que el helado de Ben & Jerry's se vendiera en el territorio palestino ocupado". Su propietario, Unilever, finalmente vendió los derechos de la marca local a un licenciatario, que continúa vendiendo el helado en la región.

Sin embargo, la decisión de Puma de separarse del equipo nacional de fútbol de Israel se tomó por razones financieras, según personas familiarizadas con las discusiones internas que dijeron que era parte de una estrategia más amplia de "menos, más, mejor" para volverse más selectivo en el marketing deportivo.

Puma, que perdió el año pasado a su equipo nacional más destacado, Italia, ante Adidas, pronto anunciará una nueva asociación con un equipo de alto perfil, según el memorando difundido por el diario económico. La empresa también "dejará de trabajar con otras selecciones nacionales", dice el documento, citando razones comerciales, la participación de las partes en grandes torneos internacionales, "o cuando simplemente no hemos podido llegar a un acuerdo sobre los términos para ampliar las asociaciones".

Aparte del Mundial de México de 1970, donde quedó eliminada en la fase de grupos tras marcar un solo gol, la selección de fútbol de Israel no se ha clasificado para ningún torneo de fútbol internacional importante.

El equipo ocupa el puesto 75 entre 200 países en el ranking de selecciones nacionales de la FIFA, detrás de Irlanda del Norte, Cabo Verde y Omán. El mercado israelí para la venta de uniformes, uno de los principales impulsores de los acuerdos de patrocinio con asociaciones nacionales de fútbol, también es limitado dada la población de 9,7 millones de Israel, según personas familiarizadas con el asunto.