Rusia alcanza un acuerdo con el país de las mil pagodas

Birmania (Myanmar) y Rusia dieron un paso más en sus estrechas relaciones y firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en las "actividades electorales" de sus respectivos países, según informó este miércoles el diario oficial de la junta militar birmana.

El acuerdo se produjo cuando el presidente de la Comisión de la Unión Electoral de Birmania, U Thein Soe, nombrado por los militares -que detentan el poder desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 -, encabezó una delegación que visitó Rusia del 6 al 12 de septiembre, publica hoy The Global New Light of Myanmar.

Durante el viaje, la delegación birmana firmó un memorando de entendimiento para la cooperación en actividades electorales con la Comisión Central Electoral de Rusia en Moscú, y ambas partes discutieron cómo fortalecer las relaciones bilaterales, la "utilización efectiva" de los medios de comunicación y los procesos electorales "transparentes", añade el rotativo.

Tanto Rusia como Birmania han tenido elecciones recientemente o planean celebrar comicios que son tachados de ilegítimos por observadores electorales independientes.

El Kremlin declaró el lunes que los resultados de las elecciones regionales y locales celebradas la semana pasada en el país muestran el “respaldo absoluto” de la sociedad rusa al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Sin embargo, la Unión Europea condenó la celebración de esas elecciones en las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia (Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón) y aseguró que no reconocerá los resultados de los comicios, que consideró un “nuevo intento inútil” de Rusia por legitimar y normalizar su “control militar ilegal” en las zonas anexionadas.

Birmania, por su parte, volvió a extender el 31 de julio el estado de emergencia seis meses, lo que en la práctica impide que durante ese periodo se celebren unas elecciones que la junta se comprometió a convocar tras la asonada, y que en cualquier caso carecerían de legitimidad al no haber oposición y dada la situación actual.

El Ejército birmano justificó el levantamiento militar denunciando sin pruebas que las elecciones de noviembre de 2020, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi -en prisión desde el golpe-, habían sido fraudulentas, poniendo fin a una década de transición democrática.

Rusia y Birmania, socios y amigos

Moscú es uno de los pocos socios de la junta birmana, a la que suministra armas (muchos de los cazas con los que el Ejército bombardea a la población proceden de Rusia) y apoyo diplomático. Por su parte, el jefe del régimen castrense, Min Aung Hlaing, se reunió con Putin el pasado año durante un viaje a Rusia.

Los intercambios y viajes entre delegaciones de ambos países son frecuentes, y hoy, un día después del regreso de la comitiva electoral, The Global New Light of Myanmar anunció que el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de los militares viajó ayer a Rusia con una comitiva, con la que también se desplazará a Bielorrusia desde el martes y hasta el 17 de septiembre.

El golpe de Estado sumió a Birmania en una grave crisis política y social que ha dejado a buena parte del país en el caos, con enfrentamientos violentos entre las fuerzas de la junta y sus opositores y un recrudecimiento de la represión contra cualquier forma de disidencia