Ucrania se deja llevar por el vecino de Corea del Norte con el arma más controvertida para frenar a Rusia

Después de permitirle usar misiles de largo alcance en la región rusa de Kursk, EEUU ha aprobado también enviar a Ucrania minas terrestres antipersonal. En este caso, sin embargo, las tropas de Volodímir Zelenski solo podrán utilizarlas en territorio ucraniano, concretamente en zonas que no estén pobladas por su propios civiles, según adelantó el miércoles The Washington Post citando a una fuente bajo condición de anonimato.

El medio estadounidense recuerda que el envío de estas minas "también es potencialmente controvertido" porque más de 160 países han firmado un tratado internacional que prohíbe su uso, "señalando que las armas indiscriminadas pueden causar daños duraderos a los civiles".

HALO Trust, una ONG humanitaria que trabaja para erradicar las minas terrestres, aseguró en Newsweek que la posibilidad de que haya más minas terrestres antipersonal en Europa del Este era un "peligro claro y presente", y lamentó que "el curso de la guerra requiera medidas defensivas de este tipo".

La organización estimó que ha habido más de 2 millones de minas terrestres en Ucrania desde febrero de 2022 y advirtió de que continuará su trabajo de desminado en el país después de la decisión del gobierno de Estados Unidos.

Compromiso de proteger a la población

Pese a la polémica que les rodea Zelenski ha buscado estas minas desde que Rusia invadió Ucrania en 2022 y las fuerzas rusas han desplegado numerosas minas terrestres antipersonal en las líneas del frente, impidiendo que Ucrania avance en su intento de recuperar su propio territorio.

Ahora, se convierte en uno delos pocos países que pueden usarlas. "Ucrania se une a Corea del Sur, aliado de Estados Unidos, como uno de los dos únicos países con autorización para utilizar minas antipersonal estadounidenses", dijo el miércoles el centro SPRAVDI de Ucrania, establecido por el gobierno de Kiev para contrarrestar la desinformación.

Una de las cuatro fuentes consultadas por The Washington Post precisó que el tipo de mina terrestre antipersonal que se entregará a Ucrania es "no persistente", lo que significa que los artefactos se autodestruyen o pierden la carga de la batería y quedan inactivas en cuestión de días o semanas, lo que reduce el peligro para los civiles.

Además, el funcionario dijo que los líderes ucranianos se han comprometido a no desplegar las minas en zonas densamente pobladas. No obstante, los expertos en control de armas afirman que incluso las minas no persistentes plantean un peligro para la seguridad.

"Rusia está atacando las líneas ucranianas en el este con oleadas de tropas, sin importar las bajas que estén sufriendo. Por lo tanto, es obvio que los ucranianos están sufriendo pérdidas y más pueblos y ciudades corren el riesgo de caer. Estas minas se fabricaron específicamente para combatir exactamente esto", argumentó una de las fuentes.

"Cuando se utilizan en conjunto con las otras municiones que ya estamos proporcionando a Ucrania, la intención es que contribuyan a una defensa más eficaz", añadió.