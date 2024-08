Ucrania envía a Rusia una invitación con fecha límite para acabar con la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado en una entrevista publicada por varios medios franceses, recogida también por The Kyiv Independent, que planea enviar a Rusia una invitación para que participe en la Segunda Cumbre de la Paz que se llevará a cabo en noviembre. "Si el mundo entero quiere que estén en la mesa de negociaciones, no podemos estar en contra", señaló el mandatario ucraniano.

Durante la entrevista conjunta, Zelenski indicó que la próxima cumbre tiene el objetivo de permitirle a Rusia que presente un plan de paz que, eso sí, esté basado en la fórmula que propone Ucrania para poner fin a una guerra que dura tres años y que, entre otros puntos, reclama la restauración de la integridad territorial del país. "Estamos en la línea del frente de batalla porque Rusia quiera librar esta guerra, pero podemos resolver estos problemas por la vía diplomática, si lo desean", añadió el presidente ucraniano.

Rusia no estuvo presente en la Primera Cumbre de la Paz, celebrada en Suiza en junio, y todo apunta que tampoco acudirá a la de noviembre. Aunque Kiev aún no ha enviado una invitación oficial, el ministro de Exteriores ruso, Mikhail Galuzin, ya ha anunciado que Moscú no estará en el evento. De hecho, el Kremlin ha desestimado en varias ocasiones el esfuerzo de Ucrania por firmar la paz con su propuesta, que califica de "ultimátum".

Cuando se le preguntó a Zelenski sobre la posibilidad de que Ucrania ceda territorios ucranianos a Rusia para firmar la paz, el presidente ucraniano descartó prácticamente esta opción porque "no es la mejor" y porque van en contra de la Constitución de su país. "Ningún presidente tiene derecho oficial a resolver cuestiones de integridad territorial de Ucrania. Para que esto suceda, debe contar con el consentimiento del pueblo", aseguró.

Rusia siempre ha acusado a Kiev y Occidente de incumplir los acuerdos alcanzados, como es el caso de los Acuerdos de Minsk de febrero de 2015. Es más, antes de la cita de junio en Suiza, el presidente ruso Vladimir Putin había establecido como condición para establecer unas negociaciones de paz, que Ucrania se retire de las cuatro regiones que ha ocupado parcialmente y que Moscú se anexionó ilegalmente en 2022.