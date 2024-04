Un exjefe de la OTAN afirma que Europa es incompetente y tiene miedo de Rusia

El general Ben Hodges ha sido el comandante general del Ejército de los Estados Unidos en Europa y ha trabajado como asesor principal de Human Rights First y como mentor principal de Logística de la OTAN. Sabe latín, que se suele decir, en cuanto a las necesidades de defensa el viejo continente y las amenazas que lo ponen en peligro. Por eso, cuando habla, toca escucharlo.

Ahora lo ha hecho a propósito de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022. En una entrevista con Al Jazeera, sostiene que el peor escenario para Kiev es que las potencias occidentales "sigan haciendo lo que estamos haciendo exactamente ahora mismo". O sea, no entregar armamento que marque la diferencia y permita a los de Volodimir Zelenski no sólo resistir, sino echar al invasor.

Al hilo de su intervención en la Conferencia Económica Delphi celebrada en Grecia la semana pasada, explicó que un Congreso estadounidense paralizado, una administración demasiado cautelosa de la Casa Blanca y aliados temerosos en Europa constituyen un éxito de marketing ruso. Al final, el dinero se ha desbloqueado en la Cámara de EEUU pero ha costado seis meses al menos y hay amenazas de más bloqueos.

Tomemos como ejemplo la negativa alemana a enviar a Ucrania misiles Taurus de 500 kilómetros de alcance. "Eso es al 99% porque [Olaf Scholz] está convencido de que si [Donald] Trump es presidente [de EEUU tras las elecciones de noviembre], entonces retirará el escudo nuclear de Europa y le dará la espalda a la OTAN", sentencia Hodges, refiriéndose al republicano y sus últimas declaraciones sobre Ucrania y la OTAN. "Entonces Alemania, a diferencia de Francia y el Reino Unido, si terminara en un conflicto con Rusia por Taurus, se quedaría sin disuasión nuclear", sostiene.

O tomemos el caso de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, a la que Hodges describió como "excesivamente asustada". "Piensan que si Ucrania libera Crimea, eso conducirá al colapso del régimen [del presidente ruso Vladimir Putin], o que Putin pensará que no tiene más opción que usar un arma nuclear para evitar que eso suceda", dijo Hodges. "Creo que esos son dos temores falsos e infundados. Espero que conduzca al colapso del régimen de Putin. No es algo que debamos temer. Es algo que deberíamos planificar", amplía.

Creer el militar, además, que las amenazas nucleares de Rusia probablemente produzcan una división en la alianza occidental y líderes más ambiciosos proporcionen formas más provocativas de ayuda a Ucrania. "Creo que existe una posibilidad muy real de que ciertos países europeos se sumen", afirmó. "Me imagino a Polonia, incluso a Francia y a algunos otros, diciendo de alguna manera: 'No podemos darnos el lujo de no hacerlo'".

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo que Rusia renovara sus amenazas nucleares después de que sugiriera el mes pasado que no se debía descartar la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania. Los generales de Macron y los expertos en política exterior posteriormente retocaron ese mensaje, sugiriendo que las tropas de la OTAN sólo podrían desempeñar un papel de apoyo y no participar en el combate activo.

Las fuerzas rusas "no tienen la capacidad"

Hodges también se mostró profundamente escéptico sobre el éxito de Rusia en la guerra convencional, indica Al Jazeera. Desde la caída de Avdiivka en el este de Ucrania el 17 de febrero, sus fuerzas han "avanzado" hacia adelante, devorando varias aldeas, mientras las fuerzas ucranianas realizaban retiradas tácticas. "Estamos en abril y [los rusos] están saliendo. ¿Por qué es eso? Creo que es porque eso es lo mejor que pueden hacer los rusos. No tienen la capacidad de sacar a Ucrania de la guerra", sostiene, pese a esos avances o el de Chasiv Yar, anunciado este mismo lunes.

Rusia, dijo, carece de la capacidad de equipar grandes formaciones blindadas que puedan moverse rápidamente, con artillería de apoyo, ingenieros y logística. "Por eso me siento bastante seguro de que la misión del general [ucraniano] Oleksandr Syrskyi durante los próximos meses es estabilizar esto tanto como pueda, para ganar tiempo para que Ucrania aumente el tamaño de su ejército y reconstruya la industria de defensa de Ucrania. Además, nos da tiempo (a Occidente) para encontrar más munición para ellos. Pienso en 2024 como un año de competencia industrial. Así que el ejército tiene que ganar tiempo", indica.

El día que Hodges habló con la cadena qatarí, el parlamento de Ucrania aprobó una nueva ley de movilización que apuntaba a reclutar alrededor de 300.000 nuevas tropas y elevar el ejército permanente a 1,2 millones. Contrariamente a las medidas punitivas para evitar el reclutamiento que habían circulado, Ucrania duplicó los incentivos de la nueva ley, como pagos iniciales gratuitos y tasas hipotecarias más bajas para los soldados de primera línea, y un pago de 400.000 dólares si son asesinados. En lo que puede ser una práctica innovadora para un ejército europeo, Ucrania también está ofreciendo incentivos por los éxitos en el campo de batalla.

Hodges quiere que los aliados occidentales de Ucrania participen estrechamente en "la valentía y el espíritu innovador" de Ucrania, en lugar de limitarse a animarla. La postura que sugiere es, simplemente, que los aliados adopten el objetivo estratégico de Ucrania: restaurar las fronteras de 1991. Ir a por todas, no sólo a por lo conquistado por Rusia desde hace dos años.

"Ya nadie cree" en el presidente de los EEUU, que a menudo anima a Ucrania con frases como: "Estaremos con vosotros todo el tiempo que sea necesario", afirmó Hodges. O esta otra: "Vamos a hacer lo que sea necesario". "Esa es la declaración de un objetivo estratégico que luego permite el desarrollo de una política", sostiene. Esa política debería incluir entregar inmediatamente a Ucrania cualquier inventario antiguo disponible y desviar algunas armas nuevas en construcción para su exportación.

Por ejemplo, el presidente ucraniano ha apuntado recientemente que Ucrania necesita 25 lanzadores Patriot para cubrir las brechas de defensa aérea en todo el país. "Los suizos son los siguientes en comprar 12 lanzadores [Patriot] diferentes. El presidente puede decirle a Raytheon: 'Te protegeré en términos de responsabilidad, trabajaremos con los suizos, les diremos que se mantengan firmes y que den prioridad a Ucrania'”, sugiere Hodges.

Restaurar las fronteras de Ucrania de 1991 incluiría recuperar Crimea, el territorio que Putin anexó en febrero de 2014. "Quien controle Crimea gana", dijo Hodges. "Desde aquí los rusos... pueden controlar cualquier parte del sur o del este de Ucrania". Rusia lo ha demostrado repetidamente, lanzando ataques con misiles y drones contra Odesa, Jersón y Zaporoyia desde aeródromos en Crimea.

Hodges cree claramente que esta guerra se puede ganar. Resumió su actitud: "Dejen de inventar excusas y dejen de autodisuadirnos y dudar".