Un grito global contra Benjamin Netayanhu y por los rehenes secuestrados por Hamás

Una treintena de ciudades en todo el mundo, con Jerusalén como punto principal de la convocatoria, se sumaron este domingo al llamamiento de los familiares de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza, cuando se cumplen seis meses de la respuesta armada de Israel al ataque terrorista y del secuestro de 253 ciudadanos israelíes, de los que 129 aún permanecen cautivos, aunque no se sabe con certeza cuantas están muertas.

Al menos 50.000 personas se han manifestado frente la sede del Parlamento de Israel, la Knesset, coincidiendo con el aniversario del ataque de las milicias de Hamás, la retirada de la mayoría de las tropas de Israel del sur de la Franja de Gaza porque han cumplido su misión en Jan Yunis y necesitan “recuperarse” para llevar a cabo “futuras operaciones” y que una delegación israelí se haya trasladado a El Cairo para iniciar una nueva ronda de negociaciones con el grupo terrorista para liberar a los secuestrados, con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos.

"Cómo es posible que después de seis meses (el Gobierno) no os haya traído de vuelta", se ha preguntado Hagit Chen, madre de uno de los rehenes asesinados por Hamás, desde el escenario levantado frente al Parlamento israelí para una protesta en la que se ha vuelto a pedir, en particular al primer ministro Benjamin Netanyahu, que llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes. De hecho, la mención del nombre ha derivado en intensos abucheos.

La concentración de Jerusalén, que se ha repetido en varias ciudades del mundo, como Nueva York, Berlín, Londres, Hong Kong, Praga, Melbourne, Toronto o Madrid, comenzó de manera solemne con un vídeo donde se mostró cómo algunos rehenes liberados durante la única tregua de finales de noviembre, se reencontraban con sus familiares.

Manifestaciones en otras 30 ciudades

Una treintena alrededor el planeta se sumaron al llamamiento del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en Gaza con la convocatoria de actos en los que se ha exigido la liberación de los secuestrados y en los que participaron familiares de rehenes, líderes locales, miembros de la comunidad judía y ciudadanos anónimos que quisieron mostrar su solidaridad con los cautivos y sus familias.

"Lo peor que nos puede pasar es que la gente se olvide de nosotros y de los rehenes", señaló Itzik Horn, padre de dos hermanos secuestrados por Hamás el fatídico 7 de octubre, a la Agencia EFE en la concentración de Madrid. En la ceremonia madrileña hubo discursos, canciones y muchos momentos en los que se recordó a los cautivos: niños, ancianos, mujeres, civiles y militares. "Por lo que sabemos están cautivos en túneles sin luz y sufren violaciones y torturas, tanto los hombres como las mujeres. No pueden estar más tiempo ahí. Tienen que salir hoy", señaló Horn.

En Berlín, un gigantesco reloj de arena, símbolo de que el tiempo corre en contra de los secuestrados, presidió la concentración que tuvo lugar en la berlinesa Plaza de Sderot, donde se concentraron unas 250 personas. "Queremos acciones, no solo declaraciones en la prensa", afirmó desde la tribuna el presidente de la Sociedad Germano-Israelí, Volker Beck, que pidió incrementar la presión sobre Hamás y sobre Catar para poder cerrar cuanto antes un trato para la liberación de los rehenes. En el acto intervinieron familiares de las rehenes Carmel Gat y Yarden Roman Gat y de Itai Svirsky, que según se supo en enero fue asesinado mientras se hallaba en cautiverio.

En Italia, la ceremonia tuvo lugar en la sinagoga de Milán (norte) y se escuchó el testimonio e Manashe y Meirav Ram, padres de Omri Ram, uno de los asesinados el 7 de octubre por los milicianos de Hamás cuando participaba en un festival de música: "Cada día que pasa puede ser el último. Tienen que ser liberados ya".

"Siguen sufriendo violencia y todavía no han sido liberadas. Pedimos que se libere a estas personas inmediatamente sin condiciones, creo que esa debe ser la petición de todos", instó el rabino jefe de Milán, Alfonso Arbib.

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, llegó este domingo a Roma en visita oficial y fue recibido por su homólogo italiano, Antonio Tajani, que le animó a facilitar la llegada de ayudas a Gaza y a declarar un alto el fuego. Asimismo el papa Francisco, preocupado por el conflicto en Tierra Santa, recibirá mañana a algunos familiares de los rehenes israelíes, como ya hizo el pasado noviembre, según anunció el Ministerio de Exteriores de Israel.

En Ginebra (Suiza), alrededor de un centenar de manifestantes se concentraron frente a la sede europea de Naciones Unidas con carteles con imágenes de los secuestrados y una gran pancarta con el lema "Save them!" ("¡Salvadlos!"). "Es necesario mantener la presión internacional para poner fin a esta tragedia humana", agregaron. En el último medio año, familiares de rehenes viajaron a Ginebra para continuar su presión para la liberación de sus parientes, algo que intentaron a través de reuniones con responsables de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos o el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros organismos.

En el Reino Unido, miembros de la comunidad judía se reunieron en la sinagoga de St. Johns Wood United, en el norte de Londres, en un evento en el que estaba prevista la presencia de la actriz Maureen Lipman y el coronel británico Richard Kemp, junto con Ayala Harel, sobrina de Michelle Nisenbaum, que aún está retenida por la organización terrorista islámica. Todos los familiares insistieron en la necesidad de seguir presionando para conseguir la liberación de los rehenes: "Sabemos que se pueden olvidar de nosotros, como ha pasado en Ucrania. Pero confiamos en que no se normalice algo tan horrible como estos secuestros. Sin esperanza no queda nada, pero necesitamos el apoyo de la opinión publica para no perderla".

La concentración se produce pocos días después de que más de 100.000 israelíes pidieran en Jerusalén elecciones anticipadas, en una protesta de cuatro días que, por primera vez, aunó fuerzas de familiares de los secuestrados, activistas y críticos con el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.