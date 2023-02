Quién es Alice Wonder, el “bicho raro” finalista del Benidorm Fest 2023

“Estoy llorando”, “Alice Wonder I de España”, “es magia” fueron algunos de los comentarios que despertó Alice Wonder tras su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest 2023. Con su tema Yo quisiera, la madrileña consiguió “parar el tiempo” del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, algo que, tal y como contó antes de subirse su escenario, era su objetivo. Eso, además de convertirse en finalista.

Alicia Climent Barriuso, la joven de 24 años que se esconde tras el nombre de Alice Wonder, es una especie de rara avis que ha acabado aterrizando en la final del Benidorm Fest. Para ella, esta nueva experiencia es todo un reto, y como eso mismo se lo toma. Tal y como comentó en su entrevista con El HuffPost, ganar el certamen supondría que “España se ha vuelto loca”. Y este sábado en la final está a un paso más cerca de ser ganadora del Benidorm Fest 2023.

La trayectoria musical de Wonder no sería lo que es hoy en día sin las redes sociales, especialmente sin Instagram, donde se dio a conocer en 2016 gracias a versiones de artistas como Beyoncé, Adele o Damien Rice.

Sus vídeos se volvieron tan virales que hicieron que grabara su primer disco Firekid en 2018 tras un EP llamado Take Off en el que incluía sus tres primeros sencillos. Aunque la pasión de Wonder por la música le viene en la sangre, sus padres también son músicos y Alice compone desde que tiene 10 años.

Para este primer trabajo, Wonder se lanzó con el inglés, aunque para su segundo LP, publicado el 2022, titulado Que se joda todo lo demás, se ha lanzado al castellano de lleno. Sin embargo, tal y como contó a El HuffPost, no se cierra a cantar incluso en otras lenguas. Este segundo disco la ha acabado de asentar como una de las artistas referentes en la escena indie española y gracias a éxitos como Por si apareces, No te vayas o Sueño raro ha consolidado su presencia en varios festivales.

A lo largo de su carrera, Wonder también acumula numerosas colaboraciones, especialmente de la escena indie y alternativa nacional. Ha colaborado con el componente de Vetusta Morla, Guillermo Galván en el tema La Apuesta, con Xoel López en Pez Globo y con Rayden en El mejor de tus errores. Además, sus canciones han formado parte de la banda sonora de series como Skam (Movistar +) o El desorden que dejas (Netflix).

Otro momento cumbre de su carrera fue su interpretación de Lucha de gigantes de Nacha Pop en el homenaje a las víctimas del covid-19 en julio de 2021, allí consiguió emocionar incluso a la reina Letizia y poner banda sonora a un momento de recogimiento protagonizado por sanitarios y familiares de los fallecidos durante la pandemia.

Su nombre artístico se lo puso un amigo cuando estudiaban bachillerato de Artes, en parte por Alicia en el país de las maravillas y por el videojuego al que eran aficionados Alice: Madness Returns. También durante sus años de instituto, la artista empezó a, como ella misma define "sentirse un bicho raro" y también a tener disforia de género (malestar con la identidad de género asociada). “Pensaba que Dios se había equivocado o algo así. Las niñas no me incluían en sus grupos de amigas, jugaban a hacerse trenzas y yo quería correr y escalar árboles. Casi todos mis amigos eran chicos y tenía rechazo a las chicas. Y eso que estaba enamorada de un chico, pero no me consideraba una tía”, contó en una entrevista con El Periódico.

Conforme pasaron los años, tal y como ella misma ha contado, ha encontrado su lugar y ha desarrollado su “parte mujer” sin renegar de su parte más masculina. “Ahora estoy más andrógina y la gente se cree que soy un chico, y yo no me siento como nada. A veces chica, a veces chico, pero siempre gay”, detalló en su entrevista.

La artista se ha llegado a sentir, según contó a Vertele, “como un pez en una rave” en este Benidorm Fest 2023 y, pese a eso, ha logrado colarse en la final con su Yo quisiera, la canción intimista y con toques de powerpop que puede dar un vuelco en la gala de este sábado.