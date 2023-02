Agoney, el redentor que baja a los infiernos para reconciliarse con Eurovisión

Agoney desciende a los infiernos para alcanzar la gloria. El joven canario (Adeje, Tenerife, 1995) es uno de los grandes favoritos para ganar el Benidorm Fest 2023 y representar a España en Eurovisión después de triunfar en la primera semifinal de la preselección, donde obtuvo el máximo apoyo del jurado y del televoto.

Con Quiero arder, su propuesta para Liverpool (Reino Unido), Agoney busca mandar un mensaje de superación ante el rechazo de otras personas. "A mí me han mandado al infierno muchas veces. Por maricón, por el tipo de voz que tengo, por vestir como visto, por usar maquillaje... Por ser yo, simplemente. Y yo he cogido todo eso y he convertido el infierno en mi hogar", explicaba recientemente en una entrevista.

Agoney DAVID BENITO

Su portentosa voz, sus agudos imposibles y su gran magnetismo no pasaron inadvertidos en el casting de OT. Entre sus actuaciones más destacadas dentro del programa se encuentran el Manos Vacías de Miguel Bosé y Rafa Sánchez junto a Raoul Vázquez, Eloise de Tino Casal o Somebody to Love de Queen. Ana Guerra lo echó de la Academia en la eliminatoria previa a la gran final por un estrechísimo margen de diferencia. Su expulsión también le privó de competir para Eurovisión con un tema en solitario, aunque sí interpretó la canción Magia junto a Miriam Rodríguez. Una candidatura que nunca gustó a Agoney para el festival e incluso se filtró un audio en el que el canario pedía a sus fans que no votaran por esta propuesta.

Tras el programa, Agoney lanzó su primer single, Quizás, dedicada a aquellos que nunca creyeron en él. Meses después, publicó Black, compuesta por él mismo y donde hablaba sobre la sociedad moderna y las presiones de las redes sociales. Temas que fueron el interludio de su disco Libertad, que vio la luz en 2020.

Pese a su carrera musical, Agoney nunca ha dejado de lado el mundo de la televisión. Fue ganador de Tu cara me suena en 2022 tras imitar a celebridades como Mónica Naranjo, Bon Jovi o Lady Gaga, y recientemente ha participado en el formato Dúos increíbles de TVE.

Su cambio de postura sobre Eurovisión

El pasado mes de octubre, dio la sorpresa al formar parte de los 18 candidatos del Benidorm Fest 2023. El canario, harto de las críticas en las redes, había asegurado tiempo atrás estar muy desconectado de la órbita eurovisiva. “Creo que han sido los propios fans de Eurovisión los que me han echado para atrás (...) Lo único que me da rabia y pena es que toda mi vida me ha gustado ver el festival, lo veía siempre con mi familia, nos reuníamos, y a día de hoy no lo puedo ver, me molesta verlo. Recuerdo todo el odio que he recibido a través de ese festival y digo 'uf, lejos'”, señalaba el artista en una entrevista en la web Yasss en marzo de 2022.

Sin embargo, en verano cambió de postura y decidió intentar alcanzar su sueño de representar a España en el famoso concurso. "De repente, tenía esta canción en mis manos, tenía la oportunidad delante de mis narices, me lo propusieron y pensé que por qué no. Llevaba un tiempo mirándolo de reojo, pero mi cabeza tenía asumido que no y lo dejaba de lado", explicó.

Su affair con Raoul en la Academia y cómo conoció a Marc Montojo

Para su actuación, ha contado con la ayuda del escenógrafo David Pizarro, el mismo que ha trabajado con Nathy Peluso en el videoclip Vivir así es morir de amor, o con Aitana en su En el coche. El canario arranca la actuación atrapado en una maraña de micrófonos de los que acaba liberándose para descender a los infiernos. La puesta en escena también incluye guiños a La Piedad de Miguel Ángel cuando Agoney se tiende sobre sus bailarines. Uno de ellos es Marc Montojo, coreógrafo de la actuación y actual pareja del cantante. Ambos se conocieron en Tu cara me suena, donde Agoney concursaba y él formaba parte del cuerpo de baile. En la final, tras lograr el triunfo, se dieron un apasionado beso ante las cámaras.

Es la primera pareja del canario que se conoce de forma pública, aunque hace poco él mismo confirmó su rumoreado affair dentro de la Academia con su compañero Raoul Vázquez. "En OT no me dejaron besarme con Raoul, que era mi novio entonces", aseguró en un acto público. El joven catalán, por su parte, lo negó.

Lo cierto es que Agoney ha tomado parte en diversas iniciativas a favor de los derechos LGTBIQ, ha sido pregonero del Orgullo y protagonizó una portada de la revista temática Shangay en 2018. Siempre con los pies en la tierra, ha combatido contra el odio en las redes sociales y se ha alejado de los excesos de la industria musical. "Nada más salir de la Academia, tres días después, me ofrecieron cocaína y cosas así. Esto no debería ni decirlo, pero tener los pies en la tierra mola mucho", llegó a decir.

Y no tiene reparos en criticar que siempre se intente comparar con su voz con estrellas como Mónica Naranjo o Adam Lambert. "Animo a los periodistas a que pregunten lo mismo a los 40 artistas que hay en este país y que son todos iguales: hombres heterosexuales que cantan exactamente igual y que yo no consigo distinguir en la radio", dijo recientemente.

Y es que Agoney no ha tenido nunca miedo de bajar a los infiernos para mantener su esencia más pura. Un fuego al que le han arrojado para arder de forma plácida en un camino que ahora le ha dejado a las puertas de Eurovisión.