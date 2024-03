Estos dos conocidos tipos de tabaco desaparecen en abril de los estancos

En apenas unos días entrará en vigor el Real Decreto 47/2024, que establece la prohibición de la venta de tabaco calentado con aromas caracterizantes, así como la obligación de etiquetarlo con las mismas advertencias que los cigarrillos de toda la vida. Y esto afecta directamente a los estancos, que tendrán que dejar de vender estas variedades.

Daniel Cuevas, director general de Philip Morris en España, Portugal y Andorra, ya aseguró en una entrevista a El HuffPost, que la prohibición del tabaco con aromas caracterizantes afectaba, en su caso, a dos variantes concretas. Se trata de las variedades de mentolado fuerte (Blue) y frutos rojos (Mauve Wave), que desaparecerán de los estancos a partir del 17 de abril.

No obstante, todo apunta a que IQOS lanzará otras variantes "respetando la norma y evitando tener aromas caracterizantes". No todos sus productos están a la venta en nuestro país, así que podrían llegar nuevos de estos tipos de tabaco que ya se comercializan en otros lugares a España.

Pese a la desaparición de estos dos tipos de tabaco, los estancos continuarán vendiendo ocho variedades de Terea. Son Amber, Russet, Sienna, Teak, Turquoise y Yellow.

El tabaco calentado es menos nocivo pero no es inocuo para la salud

El tabaco calentado se fuma a través de un dispositivo de calentamiento en el que se inserta una barrita que contiene tabaco. A través de un software, se calienta a una temperatura controlada para que no haya nunca combustión y se genera un aerosol que se inhala.

Visiblemente se ve que no hay ceniza porque no hay combustión y tampoco produce humo, sino un aerosol. Además de reducir una parte de la toxicidad de la combustión de un cigarrillo convencional, no hay humo ambiental que afecte a los no fumadores que están al lado. No obstante, no es inocuo para la salud porque también contiene nicotina, una sustancia muy adictiva y, por tanto, lo ideal es no fumar ningún tipo de tabaco.