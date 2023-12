La joven con altas capacidades de notas mediocres en el colegio y liberada tras el diagnóstico

Con gafas y pelo corto, solitaria, con notas mediocres pero "pensamientos profundos y siempre dispuesta a hablar del amor o de la muerte sin levantar dos palmos del suelo". Así habla Ana Bustelo de sus años en la escuela y llega a definirse por aquel entonces como "la típica que se considera una pringada", en La voz de Galicia.

A los 12 años, tres días de pruebas psicológicas terminaron por arrojar luz sobre lo que pasaba: tenía altas capacidades, era superdotada. "Me topé con una brecha enorme entre la vida en el colegio y la vida en casa. Yo llegaba a casa y me encontraba a unos padres que me motivaban, que me nutrían mucho; en cambio en el colegio, notaba una descompensación", explica Bustelo sobre su infancia.

Con el diagnóstico asegura que desapareció la culpa por hacer las cosas mal, pero hasta que no llegó a la universidad no se produjo el gran salto en los resultados académicos. "Con la llegada de la universidad, encontré un ambiente que se correlacionaba con mis necesidades, empecé a verlo como una ventaja absoluta. Pude empezar a explotar mi potencialidad de la manera en la que yo quise, lo empecé a ver como una ventaja", aclara la protagonista que con 24 años está preparando la tesis de su doctorado en filología hispánica.

Y aunque la maldición ha desaparecido, su experiencia como niña de altas capacidad le sigue pasando factura: "Soy una persona que no tiene tolerancia al fracaso. No es que no lo haya experimentado, es que no soy capaz es de llevarlo bien. Soy incapaz de decir que no a ninguna tarea porque se supone que debo ser capaz de hacerlas todas. ¿Por qué no iba a serlo? Siento que debo poder hacer todo lo que me piden y más, rapidísimo y con la exigencia de un 10. Y esto te puede comer".