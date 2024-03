Aclaran cómo está Bertín Osborne del covid persistente

Tras el revuelo de principios de año, Bertín Osborne vuelve a ser noticia. El cantante y presentador, en esta ocasión, vuelve a tener el foco sobre sí, pero porque "poco a poco" se está curando de la covid que le sacudió el pasado mes de enero y por la que no pudo acudir a despedirse de su amigo Paco Arévalo.

Así lo ha confirmado una de las hijas de Osborne, Eugenia, en declaraciones que ha compartido la revista ¡Hola!. "Tiene un cansancio enorme y ha adelgazado bastante pero, finalmente, está mejorando", ha asegurado. De hecho, ha informado de que el cantante de Como un vagabundo padece covid persistente.

Es por eso que, según la ya citada revista, el también presentador ha tenido en todo este tiempo no sólo una infección de las vías respiratorias o faringitis. También "una tos horrible que le dejaba el pecho y la garganta completamente destrozados". Aunque, tal y como apunta ¡Hola!, ya se está recuperando.

A principios de año, el artista ya era noticia. El motivo no fue sólo esta enfermedad y el por qué no pudo asistir al funeral de Arévalo. En enero de 2024, concedió una entrevista a ¡Hola! en la que indicó su intención de no ejercer de padre a pocos días del nacimiento del hijo de su expareja Gabriela Guillén y su posible paternidad.

La modelo fue madre el 31 de diciembre del pasado 2023. Y el cantante contó, en otra entrevista distinta a la misma publicación, que se enteró "al día siguiente" y a través de "un amigo común". Que más tarde la propia Guillén reveló que se trataba de José Luis, El Turronero.

En cualquiera de los casos, unas semanas más tarde, Guillén sentenció en el programa de Telecinco de ¡De Viernes! que ella no tenía "duda de quién es el padre" de su bebé.