Gabriela Guillén, sobre su relación con Bertín Osborne: "Me dijo que si tenía al bebé la relación terminaba"

Gabriela Guillén, la expareja de Bertín Osborne, ha concedido este viernes su primera entrevista en televisión, en concreto en el programa de Telecinco de ¡De Viernes! tras la polémica generada en torno a la relación que ambos mantuvieron y la posible paternidad del cantante del recién hijo de Guillén.

La modelo contó cómo se conocieron y cómo fue el transcurso de su relación hasta que se enteró de que estaba embarazada. "No tengo duda de quién es el padre de mi bebé", ha asegurado Guillén, en referencia a la prueba de paternidad de quiere hacerse Osborne, en declaraciones recogidas por la revista Semana.

Cuando se enteró de la noticia, ha explicado, ambos se quedaron en "shock". Y la modelo asegura que, tras esto, "cambió totalmente" la manera de ser de Osborne. "Él se quedó tan sorprendido como yo. De hecho, saltó y se puso agresivo", ha asegurado.

En la misma entrevista, Guillén ha precisado que el cantante de Como un vagabundo le dio un ultimátum: "Me dijo que si tenía al bebé la relación terminaba. Me pareció un feo que me diera esa opción: decidir entre él o el niño. No podía aceptarlo. Le dije que yo iba a sacar adelante al niño sola".

Según ha contado Gabriela, el cantante "quería que me fuera a Paraguay y tener el hijo allí". "Yo le dije que no era una delincuente y que iba a tener el niño aquí. Yo no tenía que esconderme por estar embarazada", ha asegurado que respondió.

Ahora, ha asegurado, no tienen ningún tipo de contacto. Según Guillén la última vez que hablaron fue unos días antes de que naciera el bebé. "Fue una conversación dura", ha dicho. "Yo le reclamé una serie de cosas sobre las noticias que iban saliendo. Se me estaba machacando mucho por cuestiones económicas. Él me dijo que pronto se iba a aclarar todo. Yo le pedí hablar en persona, pero me dijo que no", ha proseguido.

Quién le informó del nacimiento del bebé a Bertín Osborne

Una de las noticias que ha trascendido en los últimos días sobre este tema es que Guillén no contactó directamente con Bertín para darle la noticia, que el cantante y presentador se enteró a través de un amigo en común. Ese nombre lo ha dado también en la entrevista.

Se trata de José Luis, El Turronero. Ella le trasladó la noticia a él, pero no con intención de que se la contara a Bertín, ha explicado. "Le escribí a un amigo pero no lo hice con la intención de que se lo dijera a Bertín", contó, en unas declaraciones que ha reportado Lecturas.