Anuel AA revela que ha sido operado de urgencia y pospone su nuevo disco

El cantante Anuel AA ha revelado a través de su cuenta de Instagram que fue intervenido de urgencia en la noche del sábado sin detallar los motivos. "Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte", escribió este domingo el puertorriqueño.

"No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha pronto para que sepan qué va a pasar conmigo)", ha confirmado sobre su próximo disco, cuya fecha de lanzamiento queda en el aire.

Anuel AA, que ha acompañado el texto con una foto en la cama del hospital, también se ha disculpado con sus fans porque tendrán que esperar un poco más para escuchar su nuevo álbum.

"Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP, atrasándolo más. Sé que han estado esperándome y yo me comprometí con determinación para recuperar mi carrera después de casi destruirla yo mismo...", escribió el reggaetonero.

"Tengo un plan de trabajo demasiado 'hp'. Es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera, y todo el tiempo entrando y saliendo de la cárcel hasta ahora, pues toca esperar", continuó Anuel AA.

El cantante ha pedido a sus fans que recen por él y también ha aprovechado la publicación en Instagram para dar las gracias al equipo médico que lo está tratando: "Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias".