La sesión de Arcángel y Bizarrap: sin rastro de Anuel AA, pero sí de Shakira y Piqué

La nueva sesión de Bizarrap ya está aquí. Y ya van 54. Después del éxito arrollador cosechado junto a Shakira -varios récord Guinness incluidos- con su canción de venganza dedicada a Piqué y Clara Chía, le toca el turno al puertorriqueño Arcángel, una una de las caras más conocidas de la música latina y una leyenda del género del reguetón.

Han pasado más de dos meses desde que Shakira ajustase cuentas con Piqué en una canción convertida en fenómeno social y Bizarrap ha vuelto con una nueva sesión, la número 54, con la obligación de mantener el listón alcanzado con los temas de Quevedo y la cantante colombiana.

Además, el largo enfrentamiento que mantienen Arcángel y Anuel AA auguraba una 'tiraera' histórica, como la de Residente a J. Balvin. Sin embargo, en ningún punto de la canción que se ha estrenado esta noche se hace referencia a la expareja de Karol G, protagonista también de su canción de despecho junto a Shakira.

Un estribillo pegadizo, una producción que flirtea con el trap y la música urbana y una letra que hace referencia a la trayectoria artística de Arcángel, además del ya clásico estudio de grabación de Bizarrap de fondo, son los ingredientes que necesita el productor argentino y el puertorriqueño para fabricar un éxito que en apenas una hora han visto más de tres millones de personas en Youtube.

En el inicio del vídeo se pueden escuchar las declaraciones que hizo el mismo Arcángel hace un año durante una entrevista en la que fantaseaba con lo que pasaría si grababa una canción con el argentino: "El día que yo haga una sesión con Bizarrap va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. Que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino los ritmos. Eso es lo que podría suceder el día que yo haga una sesión con Bizarrap”.

A partir de ahí, arranca una narración de tres minutos de duración de lo que ha sido la carrera musical de Arcángel y en la que se cuela una referencia a Shakira y Piqué: "Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un pal de años, volví y me pegué

matándolos como Shakira a Piqué, yo no juego al fútbol pero los Pelé", canta el portorriqueño.