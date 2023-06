Fabiola Martínez revela que una expareja la amenazó de muerte

Fabiola Martínez ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Lecturas en la que ha rememorado algunos de los pasajes más duros de su vida y desconocidos hasta el momento.

La venezolana, que revela en las páginas de la revista que tiene ganas de mirar al futuro con ilusión, ha desvelado que sufrió violencia de género por parte de una antigua pareja de la que no ha revelado más detalles.

“Tuve una pareja que amenazó con matarme”, ha explicado Martínez, que cuenta en las páginas de Lecturas cómo logró abandonar esa relación. “Supe que acabó en la cárcel”, ha añadido sobre lo que supo posteriormente sobre su expareja.

Dos años después de poner fin a su relación con Bertín Osborne, Martínez quiere reivindicarse y quitarse la etiqueta de 'mujer de'. “Soy la madre de sus hijos y eso nos va a unir siempre, y yo me he hecho conocida gracias a ser su mujer, pero quiero que la gente me conozca cómo soy”, ha defendido.

Además, ha reconocido en la entrevista que “con Bertín sombra de la infidelidad siempre estaba ahí” y que, a pesar de la dolorosa ruptura después de tantos años de relación, está contenta en esta etapa actual de su vida.

“Algunas personas todavía me dicen: ‘Tenéis que volver, hacíais una pareja estupenda’. ¡Madre mía! Yo creo que fue la mejor decisión, nosotros estamos bien”, ha asegurado Martínez en la entrevista.