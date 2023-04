Quién es Gabriella Guillén, la supuesta nueva ilusión de Bertín Osborne

Después de su ruptura en 2021 con Fabiola Martínez, con quien había compartido 14 años de su vida, Bertín Osborne parece estar ilusionado de nuevo. Al menos eso afirma la revista ¡Hola!, que publica en exclusiva que tiene una nueva "amiga especial" llamada Gabriella Guillén.

De la joven se conocen pocos detalles, más allá de que, según informa la revista dirige una clínica de estética en la capital, trabaja como auxiliar dental y ha hecho sus pinitos como modelo. De hecho, según ¡Hola!, ambos se conocieron gracias una participación de Guillén con Osborne para la firma El Capote, con la que Osborne ha colaborado en el diseño de la colección masculina.

Las fotos datan de abril de 2022, tal y como ha compartido la marca en redes sociales, por lo que los rumores apuntan a que por esas fechas habría dado comienzo el romance.

Ha sido la propia Guillén quien confirmó este martes estos rumores a Y Ahora Sonsoles (Antena 3). "Confirmamos en exclusiva que el cantante y ella mantienen una relación porque hace unos minutos este programa se ponía en contacto con ella y nos confirma que Bertín y ella están juntos", señalaron en directo.

Esto no cuadraría con las últimas declaraciones de Osborne, que declaraba también a ¡Hola! que no tenía pareja: "Ni me lo planteo siquiera. Ahora mismo no tengo ni necesidad ni ningún interés".