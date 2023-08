Las estrictas normas sobre su aspecto físico que tendrá que cumplir Leonor en el ejército 

Este jueves es el gran día de la princesa Leonor. Se espera que antes de las 10:00h, la princesa de Asturias esté ya en la Academia Militar de Zaragoza, donde estará el próximo curso para estudiar dos cursos en un año en la especialidad de Infantería.

Durante este año, aunque cuenta con la excepción tanto a nivel de programa de estudios como de retribución por este primer curso, tendrá que acatar algunas de las estrictas normas que tienen en la institución militar.

Tal y como se conoció hace unos meses, deberá acatar normas relacionadas con el aspecto físico como llevar recogida la melena en un moño en las formaciones y momentos relevantes. Así como en las actividades deportivas hacelro en una coleta o trenza que no debe superar la altura de la axila. Las diademas no están permitidas, pero sí las redecillas, gomas u horquillas de color similar al de la cabellera.

Con respecto al maquillaje, podrá usar colores naturales que no contrasten en exceso con la propia piel y podrá usar esmalte de uñas transparente. Todos los complementos colgantes están prohibidos, excepto los relojes y las gafas de ver. Del mismo modo, los tatuajes están permitidos si no se ven con el uniforme y no son discriminatorios.

Del mismo modo, solo podrá llevar un pendiente en cada oreja, iguales, sin colgantes y sin sobresalir del lóbulo, lo que ha hecho que tenga que retirarse un pequeño piercing que llevaba en una de sus orejas.