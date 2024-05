La camiseta que se ha encontrado en Malmö promete dar la nota en Eurovisión 

La participación de Israel ya prometía un festival calentito, pero a unas pocas horas del inicio de la gran final de Eurovisión en Malmö el representante de Países Bajos ha sido descalificado, la portavoz de los puntos de Noruega se ha retirado, varios cantantes sopesan actuar y toda la cúpula de la UER se ha reunido de urgencia.

Mientras, lo que ha visto una eurofan en la cola del family show, el último ensayo antes de la gran noche, no tiene precio. La usuaria de X @Natalia_Who ha mostrado la camiseta con la que se ha encontrado en las red social y le han llovido los me gusta.

En la camiseta en cuestión, basada en el estilo de la tienda sueca Ikea, se puede leer: "How to be a Zorrä". Junto a esto, se puede ver el logo de Ikea, pero en lugar del nombre de la empresa, han escrito "Nebulossa".

A continuación, el diseño de la camiseta, junto a un a serie de dibujos, da tres pasos a seguir: primero, "go out alone" (vete solo); segundo "rule the world" (gobernar el mundo); y tercero, "have fun and go partying until it's daylight" (diviértete y sal de fiesta hasta que amanezca".

A la publicación ha respondido hasta el propio autor de la camiseta, el usuario de la red social @javierastray.