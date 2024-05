Publican la foto de las banderas permitidas en Eurovisión: en España no pasa desapercibido por esto

El de 2024 está siendo uno de los festivales de Eurovisión más convulsos de la historia por la presencia de Israel y la protestas de muchos países y organizaciones que acusan al estado de "genocida" por sus ataques a Palestina.

Además, Países Bajos ha sido expulsada del certamen por un "incidente" que pasadas las 19:00 horas del sábado no está del todo aclarado. A pocas horas del inicio del festival hay nervios y tensión porque por primera vez no se sabe lo que puede pasar.

Para evitar episodios no deseados, desde la organización del festival tienen un listado de banderas permitidas y, por ejemplo, la de Palestina no está entre ellas. Muchos en España se han dado cuenta de que entre las banderas permitidas no hay ninguna regional por lo que se perderá una de las imágenes que tanto se comenta siempre: la aparición de la bandera de Asturias durante la retransmisión de RTVE.

Algunas usuarias en X se han percatado del asunto: