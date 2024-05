Esto es lo que dice la ley si pillas a tu vecino instalando cámaras de seguridad en tu comunidad

Es un tema que suele generar controversia en las comunidades de vecinos. La instalación de cámaras de seguridad en domicilios particulares puede ser motivo de conflictos, ya que actualmente, casi todas cuentan con capacidad de grabar imágenes y de incluso poder ver en directo lo que está ocurriendo.

Evidentemente, si la cámara se encuentra enfocada hacia dentro y está ubicada en un lugar interior, no habrá problema para el propietario ya que no debe rendirle cuentas a nadie, pero en el caso de que esta esté localizada con vistas hacia fuera, deberá cumplir una serie de requisitos debido a que en ese caso se grabarían a terceras personas que pueden no querer aparecer.

el huffpost en whatsapp Unirse a nuestro canal es la mejor de las opciones para estar al tanto de la última hora y conocer de primera mano todo lo que sucede en el mundo. únete al canal de whatsapp

En primer lugar, hay que diferenciar los distintos escenarios que pueden darse, ya que no es lo mismo, colocar una cámara en una casa particular, que en un edificio donde se ubican varias viviendas (bloques o urbanizaciones).

Si se trata de una vivienda unifamiliar, el dueño cuenta con más libertad a la hora de colocar las cámaras en la fachada, ya que en la mayoría de los casos se trate de un ladrón o una persona que no debería estar en ese lugar.

En cambio, en edificios la legalidad varía, ya que la instalación de las cámaras con vistas a zonas comunes, como patios, pasillos o garaje, exige un consentimiento explícito por parte de los propietarios, siendo esta una condición indispensable.

Pero aun contando con el beneplácito de los propietarios, se deben cumplir otros requisitos, ya que la ley establece que solo se autoriza la grabación de imágenes de las áreas comunes pertenecientes a la comunidad, quedando terminante prohibida la grabación de espacios públicos o la vía pública, salvo una pequeña porción inmediatamente adyacente a los accesos del edificio.

Normas que hay que cumplir para instalar una cámara en la fachada

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las cámaras de videovigilancia deben cumplir la normativa de protección de datos que impera en España, y por la cual se debe asegurar que se respete la privacidad de todas las personas.

La hoja de ruta para que tu cámara sea inamovible de su emplazamiento es la siguiente:

1. Informar a los vecinos de que se ha instalado la cámara

2. Recogida de datos limitada: La información de los que aparezcan en las imágenes debe restringirse al mínimo

3. Derecho de acceso: Las personas grabadas tienen el derecho de reclamar las imágenes y solicitar el acceso.

4. Almacenar las imágenes de forma segura: Solo el personal autorizado podrá tener acceso a las imágenes almacenadas.

5. No grabar la vía pública

6. Fijar un ángulo por el cual solo se pueda grabar la propia casa

En el caso de incumplir la normativa vigente de videovigilancia en casas particulares, podrá tener como consecuencia sanciones económicas que pueden ser muy elevadas, dependiendo de la gravedad de los hechos. El órgano encargado de catalogar qué multa será impuesta es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).