Responde a quienes no invitan a todos los niños de la clase a los cumpleaños: es para reflexionar

La usuaria de TikTok @conchiperezs ha hecho un discurso contrariando las personas que dejaban de lado a compañeros de clase al no invitarlos a la fiestas de cumpleaños de sus hijos y se ha coronado respondondiéndoles.

Lo primero que ha dicho son palabras de agradecimiento a su madre: "No te he dado lo suficiente las gracias y más después de ver estas cosas... Yo con 11 años no decidía quien iba a mis cumpleaños, sino que se encargaba mi madre".

Incluso ha hablado sobre un compañero "con diversidad funcional" que hablaba muy poco en clase y que estaba muy solo en su horario escolar y aún así ha estado en todas sus fiestas de cumpleaños cuando era niña. "Mi madre nunca me dejó apartar a nadie, ¡nunca!", ha revelado.

"Hay que escuchar a los niños, pero es verdad que en esa situación, si había un problema, los padres sabían como solucionarlo, mi madre nunca despreció a nadie", ha expresado, a pesar de que tuviera varias riñas con otros niños en su etapa más joven.

De los más de 300 comentarios la gran mayoría han estado de acuerdo con su discurso y han ejemplificado varios caso que han vivido, como el de la usuaria @naruta&5, que ha hablado sobre el caso en el que dejaba fuera de los cumpleaños al compañero que le hacía bullying en clase.