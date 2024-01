Cartier y Louis Vuitton fichan al modelo español de 92 años

El coruñés Andrés García Carro, más conocido como The Spanish King, prefiere "morir activo" y, a pesar de sus 92 años, sigue desarrollando su carrera en el mundo de la moda y la publicidad, al que llegó gracias al ojo de su nieta y ahora representante, Celine, quien lo invitó a hacerse unas fotografías para la revista francesa de moda en la que trabajaba.

Hoy, Andrés es un modelo de éxito internacional por el que se pelan las marcas más importantes del sector. Adidas, Timberland, Cartier, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Cartier o Louis Vuitton han contratado a este gallego para sus campañas por su estilo y presencia frente a la cámara, aunque no lo entiende y lo atribuye a su naturaleza inquieta.

Como señala el portal de noticias Quincemil, The Spanish King ha protagonizado algo más que campañas publicitarias y en su curriculum figuran desde desfiles hasta videoclips con Aaron Piper, C. Tangana, Chanel y Delaossa. También ha probado suerte en la actuación, en la película Rainbow de Paco León para Netflix y en la serie Perdone las molestias junto a Antonio Resines. A pesar de sus éxitos, Carro no se detiene y tiene como sueño "imposible" tener un pequeño papel en una película de Hollywood.

Con 92 años, Andrés mantiene una actitud positiva y sigue disfrutando de la vida junto a su familia y aunque aprecia los regalos que le hacen las marcas, este coqueto y aficionado a fumar en pipa "por recomendación médica", explica que su deseo de continuar trabajando hasta que su cuerpo y mente lo permitan.